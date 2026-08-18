Под земята може да има стратегическо богатство, което България още не е открила

116 млн. тона суровини за 4,3 млрд. лв. за година идват от минната индустрия, но рудата в стари находища обеднява

Бизнесът иска бърза писта за нови проучвания

Страната ни дава 15% от медта и 30% от златото в ЕС

За поредна година минната индустрия показа стабилност - през 2025 г. този постоянно развиващ се бизнес е извадил от земята и преработил 116 млн. тона суровини за около 4,3 млрд. лв. Всичко това със съвременни технологии и машини и 17 451 миньори, чиято работа е на световно ниво.

Всеки един зает в бранша е произвел за година продукция за 118 хил. лв., при почти два пъти по-малка средна за страната добавена стойност - 65 хил. лв. Минната индустрия изпреварва по този показател преработващата промишленост, IT сектора, а ако се погледне 2024 г., дори енергетиката.

При добива на руди за цветни метали добавената стойност на един миньор достига 278 хил. лв., което е над четири пъти по-високо от средната за страната и повече от два пъти от тази в самата добивна промишленост. Ако се направи сравнение през здравните осигуровки, излиза, че всеки миньор плаща четири пъти повече от зает в друга индустрия. При добива на въглища, неметални материали и суровини е по-ниска, но също е над средния показател за България.

Броят на миньорите е с 5 на сто по-малък от 2024 г. Намалението е най-вече заради въгледобива, но се

запазва високата ефективност заради

въвеждане на модерни технологии,

които изискват по-малко хора. Производителността на един зает нараства с 14%, средната годишна заплата достига 37 028 лв. - увеличение с 9%.

И въпреки стабилизацията на сектора след динамичните промени през последните години числата показват тревожни тенденции. При 116 млн. тона добити суровини ръстът е 1 на сто, а 4,3 млрд. лв. стойност показват увеличение от 8%.

Данните за външната търговия със суровини през 2025 г. дават още по-сурови сигнали. Изнесени са продукти за над 5 млрд. евро - увеличение от 3% спрямо 2024 г. Само че физическият обем на износа пада с 24% до 4,9 млн. тона. При металните полезни изкопаеми спадът е с 11%, а при горивата с 35 на сто.

С други думи, България е изнесла значително по-малко количество минерални суровини, но е получила малко повече приходи.

Изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара доц. Иван Митев коментира, че

по-ниският ръст на добива на този етап се компенсира от по-високите цени

на суровините

на световните пазари.

Стойността на внесените минерални суровини достига 10,4 млрд. евро, или с 11% повече от предходната година. Количествата също растат – до 14,4 млн. тона. Това е предупреждение, което не бива да бъде пренебрегвано.

Митев коментира, че ако няма суровини, това ще удари индустрията, веригите на доставки се разрушават. И тогава проблемът вече няма да бъде само на минната индустрия. Ще е на металургията, машиностроенето, електротехниката, строителството и всички производства, които зависят от минерални суровини.

Затова от няколко години минният бизнес иска бърза писта за търсене и проучване. В момента данните за това какво има в земята са от 80-те години на миналия век. Не искаме пари от държавата, искаме отговорна политика, за да има ясно бъдеще, казва Митев.

Той коментира и изказването на американския президент Доналд Тръмп на 7 август пред представители на минната индустрия, инвеститори, университети и политици в Държавния департамент, в което посочва, че за 30 години в САЩ са загубени над 3000 мини.

Ние не загубихме 3000 мини, но закрихме за това време над 100 рудника, което за мащабите на българската икономика има съпоставим икономически ефект, посочва изпълнителният директор на камарата. В същото време в света се води битка за суровини. Конкуренцията е за критичните и стратегическите, както и за редкоземните минерали. Без тях не може да има съвременна индустрия, включително енергетика, военни и IT технологии.

Председателят на УС на Българската минно-геоложка камара инж. Драгомир Драганов посочва, че ако цените на международните пазари започнат да падат, ситуацията в миннодобивния сектор значително ще се промени. (Виж интервюто на IV-V стр.).

Поради това пред България стои предизвикателството да използва собствените си природни ресурси така, че те да намаляват зависимостта на икономиката от външни доставки.

Същевременно добивната индустрия продължава да инвестира в машини, технологии, автоматизация, безопасност и модернизация. Прилагат се иновации на световно ниво, за да се извличат суровини от руди с ниско съдържание на метали. У нас минният бизнес не е индустрия, която просто използва наследена от миналото инфраструктура. Напротив - за да поддържа производството си, постоянно инвестира, включително и в хора. Затова производителността е висока, а България продължава да е лидер в Европа при някои важни суровини.

От бранша обаче посочват, че не е достатъчно да модернизираш една мина, ако след време рудата в нея става по-бедна и няма ново находище. Инвестициите помагат за по-добра ефективност и могат да увеличат извличането. Но трябват нови находища, и то проучени навреме.

В индустрията нямат притеснение за текущото производство, а поставят акцент върху хоризонта след няколко години. България не трябва да си поставя за цел просто да добива повече, а да се знае какво има, къде, в какви количества, какви са концентрациите, кои компоненти могат да бъдат извлечени и кои находища да бъдат разработени при съвременни екологични стандарти. От камарата посочват, че сериозна минна политика се прави с хоризонт не само за настоящите концесии, а за това

какво ще бъде производството

след 15-20 години

Страната има значителен минерален потенциал, но между наличието на перспективна геоложка структура и реалното започване на добив стоят години проучвания, оценки, проектиране, разрешителни, инвестиции и изграждане на необходимите мощности.

От бранша обръщат внимание на това, че ново находище не може да бъде “включено” в производството, когато старото е достигнало края на експлоатационния си живот. То трябва да бъде подготвяно много по-рано.

Ако този процес се забави, резултатът няма да се появи веднага в статистиката. Първоначално секторът ще продължи да произвежда. След това обаче ще започне постепенно намаляване на добива, а с него и на възможността България да задоволява собствените си потребности от стратегически суровини.

А от казаното от Тръмп става ясно, че САЩ влагат 3 млрд. долара в критични материали. Американският президент поставя минното дело в основата, след него следва индустриалната независимост, военната мощ и конкуренцията с Китай. Това означава, че администрацията е готова да използва държавни заеми, инвестиции, стратегически резерви, търговски ограничения, ускоряване на разрешителните процедури и отбранителното законодателство, за да създаде американска верига за доставки.

Европейският съюз също гледа в тази посока, след като с акт за критични суровини определи 34 за такива, а 17 са стратегически. Сред тях са литий, кобалт, графит, никел, манган, волфрам, галий, германий, бор, редкоземни елементи и мед.

ЕС си поставя за цел до 2030 г. европейският добив на стратегически суровини да покрива 10% от годишното потребление, преработката – 40%, а рециклирането – 25%.

България може да се възползва от това. От проучванията се знае, че у нас има залежи на волфрам и манган. Медта е критична и стратегическа суровина, а по добив

България е сред водещите

производители в Европейския съюз

По данни на бранша страната ни осигурява около 15% от европейското производство на медна руда. На България се пада и около 30% от европейския добив на злато, Челопеч и Кърджали са част от картата на европейския златодобив.

В рудите, които се добиват у нас, не присъства само един метал. Медните, златните, сребърните и полиметалните минерализации често съдържат и други елементи, някои от които могат да имат все по-голямо стратегическо значение.

Литият, графитът, манганът, волфрамът, галият, германият и други суровини са част от новата геополитика на индустрията. А българската геология може да крие още от тях. Но потенциалът не е ресурс, докато не бъде проучен и доказан.

Точно по тази верига на България ѝ трябва ускорение. От минната индустрия посочват, че голямото богатство може да бъде не само в това, което вече добиваме, истинското ни стратегическо предимство може да се окаже в това, което все още не сме открили или не сме разработили.

Затова търсенето и проучването на нови находища не е периферно занятие, а инвестиция в национална и технологична сигурност. В частта за енергийна сигурност на България в управленската програма на правителството е записано прозрачно управление на концесионната дейност и проучване на потенциала за добив на редкоземни метали.

Мерките включват промяна в Закона за подземните богатства, както и

работеща програма за проучване и оценка

на потенциала за стратегически и критични суровини,

включително редкоземни метали. Ще бъдат дигитализирани до януари 2028 г. 15 000 геоложки доклада, тоест целият Национален геоложки фонд, както и ще се дигитализира информационната система за управление на концесионната дейност.

(Какво още се предвижда - виж интервюто със зам.-министъра на енергетиката Любомира Ганчева ).

От бранша са убедени, че България има уникални находища, ноу-хау, знаещи и можещи хора на световно ниво, а от университетите излиза ново поколение инженери, има ги и средните училища за подготовка на кадри. А в районите, където работят мини за руди, стандартът на живот е висок.

Всичко това е безценен ресурс и трябва да го запазим, убеден е директорът на минната камара.