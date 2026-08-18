Опаковка от 500 грама за 3 евро, намалена на 450 грама за 2,90 евро, всъщност е поскъпване

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Правила определят как търговци ще бъдат проверявани дали увеличават цените обосновано

Търговците вече няма да могат да играят с грамажа. Стока в опаковка от 500 грама, която се е продала за 3 евро, а след това е станала 450 грама за 2,90 евро, не означава, че има намаление, а точно обратното - цената се е вдигнала. В този случай килограм от въпросната стока на практика се предлага за 6,44 евро вместо за 6.

Т. нар. шринкфлация е често срещана практика,

особено при млечните продукти, твърди председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. От миналия август заради предстоящото въвеждане на еврото проверяващият орган следи обосновано ли поскъпват стоки и услуги. Този контрол важи до 9 август 2027 г.

Сега Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията пусна за обществено обсъждане методика, която пояснява за какво и как точно ще бъдат проверявани търговците.

Опитът на КЗП през последната година е помогнал за изготвянето на правилата. Така например често търговците са се опитвали

да ги заобикалят, като сменят името или опаковката на даден продукт,

педставяйки го за нов. В ресторанти шопска салата била преименувана на нашенска и е сложена по-висока цена, но на практика в нея се използват същите продукти, разказва Колячев. Заради липса на конкретика много често глобявани търговци са обжалвали санкциите, а практиката на съда била разнопосочна.

Новата методика слага край на такива хитрини и изброява допустимите фактори, които могат да послужат като обосновка за вдигане на цени. Изрично е посочено, че

не се определя допустим размер на надценка,

норма на печалба, пределна цена или минимален праг, под който увеличение не се проверява.

Допустими фактори са например увеличени доставни или производствени разходи. Те ще се измерват като разлика в нетната цена или себестойност след отстъпки и бонуси. Увеличените разходи за труд като заплати и осигуровки също са допустими. Но специално е уредено увеличението на заплатите. Проверката трябва да установи дали по-високият разход за труд е реален, отнася ли се до конкретната стока или услуга и каква част се пада на продадена единица.

Не е достатъчно например фирмата да покаже, че общият фонд за заплати е нараснал с 10%. Трябва да пресметне как това увеличение е повлияло върху себестойността на проверявания продукт.

Промени в цените на енергия, горива или суровини ще се калкулират чрез единичен разход, умножен по количеството. Тоест, ако токът се е вдигнал с 20%, това не означава, че и крайната цена на стоката или услугата се покачва с толкова. Трябва да се установи какъв е делът на енергията в цената на конкретния продукт и колко точно е нараснал разходът за единица.

Промени в данъци, такси и други публични задължения ще се измерват като ефект върху крайната цена. А промени във валутни курсове или външни икономически условия - като ефект върху действително платена или дължима сума. Методиката оставя вратичка и за други фактори извън контрола на търговеца, но ще трябва да се докаже съществено и конкретно въздействие за единица.

Всички увеличения трябва да се подкрепят с документи

- фактури, договори, кредитни известия, тарифи, измерено потребление, декларации, платежни и други документи. Промените трябва да са възникнали или да са започнали да действат в релевантния период на увеличение на цената за продукт. От въздействието се приспадат всички пряко свързани намаления, отстъпки, бонуси, кредитни известия, компенсации, субсидии.

Ако например цената на услуга се повиши от 40 на 43 евро и търговецът доказва 2,20 евро по-висок разход за труд и 90 евроцента повече за енергия, но е получил компенсацията от 10 евроцента за тока, поскъпването е точно 3 евро. Ако вдигне цената с повече, ще се смята за нарушение. Един и същ разход не може да бъде признаван два пъти. Когато доставната цена вече включва по-скъп транспорт или валутен ефект, тези компоненти няма да се добавят повторно.

Промяна на марж, печалба, маркетингова политика, изравняване с конкурентни цени или общо позоваване на инфлация няма да се считат за обективни фактори.

Повишената цена ще се сравнява с редовната непосредствено преди датата на увеличението.

Изрично е посочено, че промоциите няма да се гледат.

Възстановяване на редовната цена след промоция не представлява увеличение

Но ако се повиши спрямо редовната преди отстъпката, това е основание за проверка.

При сезонните стоки или услуги цените ще се сравняват спрямо предишния сезон, не по-рано от 12 месеца, освен ако няма някакви други особености на пазара.

При периодично или абонаментно предлагане се сравняват последователни периоди на таксуване за един и същ план, обем и условия.

Когато стоката или услугата е нова за даден търговец, тя няма да се сравнява с продукти на други търговци.

При проверка от Комисията за защита на потребителите ще се изискват данни само за конкретното увеличение - за начина на ценообразуване, стойностна разбивка на всички елементи, данни за отстъпки, бонуси, компенсации и др. Комисията може да използва информация и от трети лица и официални източници, ценови мониторинг и цени на други търговци, но само за потвърждение, допълване или проверка, а не като доказателство.

Ако контролният орган установи увеличение на цената, се дават първоначално 5 дни срок за обосновка. Ако дотогава не е дадена пълна информация, търговецът има още между 5 и 10 работни дни да го направи.

С новите изменения на закона

глобите при нарушения се увеличиха драстично

За юридически лица и еднолични търговци санкцията е от 10 хил. до 100 хил. евро, а за физически лица - от 1000 до 10 хил. евро.

За отказ от предоставяне на информация или фалшиви данни също се налага глоба - от 5 хил. до 50 хил. евро.

А за възпрепятстване на проверка или неизпълнение на разпореждане - от 10 хил. до 100 хил. евро. При повторно нарушение глобите се удвояват.

Санкциите се налагат за всеки продукт поотделно.