Между 620 и 677 евро ще е минималната заплата догодина

Между 620,20 и 677 евро ще е минималната работна заплата за 2027 г. За това са се договорили социалните партньори и правителството на срещата си вчера. Ако те не се успеят да се разберат за точна сума в рамките на този диапазон, то правителството ще определи размера.

Това разкри по Нова телевизия Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, който е участвал в срещата вчера. В четвъртък ще има нова среща, на която би трябвало да се реши размерът.

Големият риск е минималната работна заплата да остане на същото ниво догодина - от 620 евро, но няма как да падне под сегашната.

Другото сигурно засега са четирите показателя, които ще влязат в механизма, по който ще се изчислява заплатата - издръжката на живота, общото равнище и разпределението на работните заплати, темпът на нарастване на възнагражденията и дългосрочните равнища и развитието на производителността на труда. Разногласията обаче са по начина, по който тези критерии трябва да бъдат измервани и прилагани.

Водят се ожесточени спорове по механизма. Вчера постигнахме съществен напредък. Размерът на заплатата ще се изчислява по процедура - пряко договаряне на размера между работодатели и синдикати в диапазон между настоящата и горна граница, допълни Иванов.

И обясни, че в европейската директива има две процедури за определяне на МРЗ - за ежегодния й размера й и за това да се прави оценка на адекватността на механизма на 2-4 годишен период. Това беше големият спор. Може да се променят теглата на показателите, но не и самите те. Като за начало ще приемем еднакви тегла, тестът за адекватност ще покаже дали трябва да се променят.

Ваня Григорова от КНСБ одобри долната граница, защото например в Гърция минималната заплата може и да намалява. Но не и горната граница. Според нея индикаторите не трябва да определят таван на преговорите, а да показват текущото равнище.

Проблем се оказал най-вече показателят за издръжка на живот, тъй като в момента няма общонационално измерване. НСИ ще започне да го прави от догодина, но така не е ясно кога ще може да започне да се използва в механизма за МРЗ. "Издръжката за живот показва доколко МРЗ позволява на работника и неговото семейство да се издържат и живеят достойно. От КНСБ държат също на този показател", обясни Григорова