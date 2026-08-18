Шефът на КЗП: Наблюдаваме тенденции на увеличение на някои лекарства и хранителни добавки

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Комисията за защита на потребителите (КЗП) засилва проверките за необосновано повишаване на цените, като фокусът вече е насочен и към хранителните и лекарствените продукти.

За това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев пред БНТ.

По думите му в началото на седмицата са започнали проверки в 140 търговски обекта, при които се обследват около 1100 продукта с увеличени цени. Особено внимание се обръща на лекарствените продукти, хранителните добавки и стоките, продавани в аптечната мрежа.

„Наблюдаваме тенденции на увеличение на някои лекарствени продукти и хранителни добавки", посочи Колячев и допълни, че проверките в този сектор ще бъдат засилени.

Той подчерта, че в определени случаи може да става дума за злоупотребено поведение на търговци, тъй като увеличенията са наблюдавани само в една търговска мрежа.

КЗП не определя цените на стоките и услугите и не може да санкционира търговец само защото дадена цена е висока или ниска. Комисията може да наложи санкция при установено увеличение, ако то не може да бъде обосновано с обективни фактори.

„Има редица фактори, които могат да повлияят на една цена. Ние ги отчитаме за всеки конкретен случай", обясни Колячев.

Стартирахме проверки за цените на настанявания в Бургас след сигнали. Видяхме в някои сайтове огромни цени, които са необясними Свързахме и със сайтовете, които да дадат обяснение, коментира той по повод Евровизия 2027.