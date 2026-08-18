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Над 12% от електричеството в Европа е от вятърна енергия

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През изминалите 24 часа 12,2% от електроенергията в Европа е осигурена от вятърни централи.

През изминалите 24 часа 12,2% от  електроенергията в Европа е осигурена от вятърни централи. Това показва днешният бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 10,8 процента от общото количество електроенергия (761 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,4 процента (98 гигаватчаса) от нея, пише БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Черна гора (77,6 процента), Дания (67,3 на сто) и Швеция (47,3 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (188,5 гигаватчаса), Швеция (14,8 гигаватчаса) и Испания (94,9 гигаватчаса), сочи още справката.

През изминалите 24 часа 12,2% от електроенергията в Европа е осигурена от вятърни централи.

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