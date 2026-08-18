Цените на петрола се повишиха и днес

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Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес. Това е на фона на напрежението в Близкия Изток. Иран обяви, че преминава към по-настъпателна военна позиция, а САЩ изключиха удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня, което засили опасенията за енергийните доставки.

Фючърсите на петрола сорт Брент поскъпват със 74 цента, или 0,67 на сто, до 91,54 долара за барел към 08:20 часа българско време. Вчера котировките достигнаха най-високото си равнище от 30 юли, пише БТА.

Американският лек суров петрол поскъпва със 78 цента до 85,28 долара за барел. По-рано в сесията цената му се повиши с над 1 на сто до 85,37 долара за барел, най-високото равнище от 31 юли.

Напредъкът в мирните преговори и възстановяването на движението на петролни танкери през стратегическия Ормузки проток също са в застой. Това засилва риска от продължаване на конфликта, започнал с атаките на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

„Цената на петрола скочи в началото на седмицата, тъй като отношенията между САЩ и Иран изглеждат все по-нестабилни", заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в Кей Си Ем (KCM).

„Все още не се очертава споразумение за отваряне на Ормузкия проток, а броят на корабите остава минимален", допълни той.

Покачването на международните пазари оказва директен натиск върху цените и по българските бензиностанции. Обикновено поскъпването на суровия петрол се отразява на българските колонки в рамките на една до две седмици.