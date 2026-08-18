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Международна организация по миграция обявява публична покана за избор на изпълнител advertorial icon

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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021- 2027

Международна организация по миграция мисия за България обявява публична покана за избор на изпълнител

С предмет „Поддръжка и текущи ремонти на двете сигурни зони за непридружени деца“ по проект BG65AMPR001-2.001-0005 „Подкрепа за непридружени малолетни и непълнолетни лица, настанени в сигурни зони“, договор №812108-57/02.09.2024г., финансиран по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове https://eufunds.bg/bg

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч на 01.09.2026 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10:00 ч. на 03.09.2026 г. в офиса на Международна организация по миграция.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021- 2027
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