Георги Дучев за "Евровизия": Да посрещнем туристите като гости, не като клиенти

Имаме базата - като хотели, като хора, имаме отношението. Тук говорим за много други фактори - ресторанти, заведения, таксиметрови услуги. Много е важно бизнесът и въобще обществеността да разбере, че тези хора трябва да ги посрещнем преди всичко като гости и чак след това като клиенти. Хубаво е да ги посрещнем с усмивка, с добро отношение. Да си припомним това, което наричаме традиционно българско гостоприемство. За това призова Георги Дучев - изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели пред БНР.

'При "Евровизия" е много важна не само организацията на самото събитие, но и да има стратегия - как тези хиляди хора да ги очароваме, така че те да пожелаят отново да се върнат в България като редовни туристи", добави той.

"Надявам се амбициозната програма на министъра на туризма да има възможност да я реализира. Ние, като бранш, специално по отношение на хотелския сектор винаги сме "за" инициативи и програми за подобряване и засилване на туризма в България", декларира Дучев.

По думите му все още е рано да се правят изводи за летния туристически сезон.

"Сезонът започна в условия на една перфектна буря. От една страна имаме геополитическите конфликти - войната в Близкия изток и Украйна, което доведе до страх на туристите да пътуват. От друга страна приемането на еврото, скокът в цените на стоки и услуги. Тази година проучването, което правихме към средата на годината, отчита средно 20 и повече процента ръст на оперативните разходи на хотелите, което се случва на база заложени от миналата година цени към туристите. Има и ред други фактори, като например липсата на седалки да докарат германските туристи в страната. Въпреки тези сериозни фактори, ако сме на нива от миналата година или малко под миналата, би трябвало да се тълкува като по-скоро успешен сезон", обясни той.

Георги Дучев напомни, че към средата на годината имаше ръст на разходите на хотелите от средно 20+% и ръст на цените от порядъка на около 10%.

"Хотелите, за да могат да предложат съответното качество и ниво на услугата, трябва да имат предвидимост на бизнеса, да знаят поне в 70-80% следващия месец или след 2 месеца колко туристи ще посрещнат, за да се подготвят", коментира той.

Дучев анонсира, че хотелите работят за удължаване на сезона и през септември, а също така работят по промоции включително и за октомври.