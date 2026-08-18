Софтуeрни проблеми за почти 1 млн. коли на Stellantis

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Автомобилният гигант Stellantis обяви, че изтегля от пазара около 955 000 коли по целия свят поради проблем със софтуера на радиото, който може да попречи на правилната работа на камерата за задно виждане. Изтегляването от пазара обхваща около 848 000 возила в САЩ, включително модели от 2026 и 2027 г.

Списъкът включва различни модели от марките Chrysler, Dodge, Jeep и Ram, включително Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid и Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer и Wrangler, както и пикапите Ram 1500, 2500 и ProMaster.

Софтуерен проблем може да доведе до неправилна работа на камерата за задно виждане, което може да затрудни водача да вижда при движение на заден ход, което представлява риск за безопасността.

Останалите приблизително 107 000 коли, обхванати от изтеглянето от пазара, се намират в Канада, Мексико и други международни пазари.

Очаква се Stellantis да предостави на собствениците на засегнатите превозни средства безплатна актуализация на софтуера, която би трябвало да отстрани проблема.