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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23406538 www.24chasa.bg

Hyundai започва производството на електрическия Ioniq 3 в Турция

Георги Луканов

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Hyundai Motor Türkiye започна серийно производство на модела Ioniq 3 в завода си в Измир. Снимка: Hyundai

Hyundai Motor Türkiye започна серийно производство на модела Ioniq 3 в завода си в Измир. Това е първият път, в който изцяло електрически лек автомобил от чуждестранен производител се произвежда в южната ни съседка.

Стартът на производството последва инвестиция от 250 милиона евро във фабриката, която работи от 1997-а. В рамките на две години над 50 процента от завода е модернизиран, за да се даде възможност за производство на най-новото поколение електрически коли.

Първоначално е планирано годишно производство от 30 000 бройки от електрическия модел. Пускането на пазара на компактния Hyundai Ioniq 3 на европейските пазари е планирано за октомври.

Следващото поколение на субкомпактния кросоувър Bayon и хечбека i20 с хибридни задвижващи системи също ще се произвеждат в Турция от 2027 г. Освен това, в сътрудничество с Hyundai Mobis, която ще доставя бъдещите хибридни автомобили, се изгражда фабрика за сглобяване на батерийни системи.

Hyundai Motor Türkiye произвежда автомобили от почти 30 години, през които в Турция са инвестирани 1,185 милиарда евро.

Hyundai Motor Türkiye започна серийно производство на модела Ioniq 3 в завода си в Измир. Снимка: Hyundai

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