Започна ремонтът на ГКПП „Капитан Андреево", ще вдигне капацитета на пункта с 25%

Започна реконструкцията и модернизацията на ГКПП „Капитан Андреево", която трябва да увеличи капацитета на най-натоварения ни граничен пункт с Турция с 25%. Ремонтът е за около 43,55 млн. евро без ДДС, изпълнител е „Главболгарстрой", а строителните дейности се очаква да приключат в края на следващото лято. Пунктът няма да бъде затворен нито за ден и ще продължи да работи през цялото време докато трае реконструкцията му.

Проектът предвижда увеличаване на трасетата както за товарни, така и за леки автомобили. При камионите на вход трасетата за ГД „Гранична полиция" ще станат 7 вместо досегашните 3, а на изход ще се увеличат от 2 на 3. Трасетата на Агенция „Митници" за тежкотоварния трафик на изход ще бъдат увеличени от 6 на 8.

При входящия пътнически трафик трасетата ще станат 15 вместо сегашните 10. Пет от тях ще бъдат реверсивни и ще могат да се използват и в двете посоки според натоварването.

„Реконструкцията е инвестиция в по-ефективен граничен контрол, по-добра организация на трафика и по-съвременна инфраструктура", заяви началникът на митническия пункт Георги Господинов. През „Капитан Андреево", който е една от най-натоварените сухопътни граници на ЕС, годишно преминават над 1 млн. товарни автомобила.

Ще бъдат изградени нови навеси и контролни кабини, ще се реконструират автобусните терминали и ще има пътеки за автоматизирана регистрация на пътници. Предвидени са още автоматични съоръжения за дезинфекция, площадки за мобилни рентгенови системи и специализирана зона за превоз на живи животни. Ще бъде обновена настилката на товарните трасета и ще бъде изградена фотоволтаична система. Предвидени и са нови складови площи за задържани стоки

Строителните дейности са планирани така, че пунктът да запази капацитета си по време на ремонта. Графикът е съобразен и с периодите на пиково натоварване.

Реконструкцията започва през август, когато традиционно товарният трафик е по-слаб, за да бъде ограничено влиянието върху преминаването през пункта.

"Изключително активно се работи в синхрон с изпълнителя на проекта, както и Гранична полиция. Правят се ежедневни срещи, за да не затрудним движението. Не е предвидено запрашаване на движението и намаляване на пропускателната способност, както и намаляване на сигурността на пункта", каза още Георги Господинов. Той допълни, че все пак е добре всички пътуващи да бъдат търпеливи, защото все пак на пункта се извършват строително-ремонтни дейности.

"Проектът ще се реализира на три етапа, като разделението е на пет месеца, четири месеца и три месеца. 12 месеца ни е срокът на изпълнение. Обезпечили сме обекта с достатъчно механизация и хора и смятаме, че ще се справим в срок", заяви Марина Ганева представител на изпълнителя "Главболгарстрой".