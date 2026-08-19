Тест: Електрическият Toyota C-HR+ минава 27 км при изтощена батерия

Норвежкото списание Motor, съвместно с Норвежкия автомобилен клуб (NAF), направи нов тест на 24 от най-новите електрически автомобили, докато батериите им се изтощят напълно.

Повечето собственици на електрически автомобили никога не шофират с батерия под пет процента заряд, но понякога това се случва. Тестът показва, че по-голямата част от съвременните електрически автомобили могат да се шофират доста дълго време, когато батерията е на нула. Някои модели започват да предупреждават водача, когато вече са останали 20 процента, докато други чакат, докато останат само 5 процента.

Много електрически автомобили влизат в ограничен режим (със символ на костенурка на таблото), когато зарядът падне до нула. Мощността на педала на газта постепенно се намалява, климатикът се изключва, за да се пести енергия, и накрая задвижването се изключва.

Победителят в теста - BMW iX3, показа реален пробег от 780 км, предупреждавайки за слаба батерия, когато зарядът ѝ е 5 процента. Колата можеше да се кара малко след нулата и след това се изключваше. Конкурентният Mercedes Benz GLC предупреждава, когато остават 50 км пробег. Когато в батерията останат 4 процента, колата започва да намалява климатика. Когато остава един километър, костенурката се появява, но е възможно да се измине километър, след като батерията се изтощи до нула.

Новият електрически автомобил Toyota C-HR+ се също се оказа впечатляващ. Японската кола предупреждава водача, когато остават 10 процента. Когато обаче зарядът на батерията достигна нула, все още има много пробег. Колата измина още 27 км, преди да спре напълно.