87-годишен офматолог купи първото електрическо ферари за 40 млн. долара!

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Първият произведен екземпляр на електрическия Ferrari Luce беше продаден на търг за 40 милиона долара. Автомобилът, обозначен като "Chassis 0", надхвърли предварителната оценка от малко над 1,1 млн. долара. Цялата сума от продажбата ще бъде предоставена на The Ferrari Foundation за финансиране на бъдещи образователни инициативи.

Така това Luce се превръща в най-скъпия електрически автомобил.

Купувачът е 87-годишният американски офталмолог и изобретател д-р Хърбърт Вертхайм, човек с над сто патента.

Вертхайм не е типичен милиардер, натрупал състоянието си в технологиите или финансите. Той е изградил кариерата си като очен лекар и изобретател и през десетилетията е разработил редица медицински устройства и решения.

Сайтът Carscoops твърди, че той притежава повече от 100 патента, а състоянието му сега се оценява на милиарди долари.

Това не е първият път, в който Вертхайм привлича вниманието на голям търг на Ferrari. Той направи подобен ход миналата година, закупувайки специално Ferrari за огромна сума, също за благотворителност.