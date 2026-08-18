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Проучване: Левичарите са по-добри шофьори

Георги Луканов

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Шофьор.Снимка: Рixabay

Левичарите притежават вродено неврологично предимство зад волана, което им позволява да реагират по-бързо в критични ситуации. Това показват резултатите от ново проучване на учени от Британската асоциация по невронауки, публикувано в специализираното издание Brain and Cognition.

Според изследователите ключът към по-добрите шофьорски умения на хората, боравещи основно с лявата ръка, се крие в различната структура и работа на техния мозък. Основната причина за това предимство е по-бързият обмен на информация между лявото и дясното мозъчно полукълбо. Това позволява на левичарите да обработват едновременно множество външни стимули, което е безценно качество при карането на кола.

За разлика от десничарите, при които лявото полукълбо е строго доминиращо за логическото мислене и речта, при левичарите разпределението на функциите е значително по-симетрично.

Речевите центрове и пространственото възприятие при тях могат да се управляват съвместно от двете страни на мозъка.

Допълнителен плюс на тази висока мозъчна пластичност е и по-доброто възстановяване при евентуален инсулт. Учените посочват, че благодарение на гъвкавата структура, здравите зони в недеструктивното полукълбо при левичарите могат много по-лесно и бързо да поемат функциите на засегнатите центрове.

Шофьор.Снимка: Рixabay

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