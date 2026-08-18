Асен Василев: Минималната заплата за 2027 г. трябва да е поне 690 евро

Ако мнозинството на Румен Радев не беше отменило формулата за минималната работна заплата, бизнесът и българските граждани вече щяха да знаят, че минималната работна заплата за 2027 година щеше да бъде 690,44 евро. Това написа във фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев след като излязоха данните на НСИ за средната работна заплата за второто тримесечие.

"Междувременно чакаме правителството да реши каква ще е новата формула за минималната работна заплата. Надяваме се, че тя няма да ощети работещите и минималната заплата ще бъде поне 690,44 евро. При спазване на съществуващия колективен трудов договор заплатите на учителите през 2027 година трябва да се увеличат с 11,4% до 1 726 евро", написа още той.

"Наслушахме се на обяснения за наследството и оправдания защо бюджет 2026 замразява доходите, но предвижда 1,7 милиарда неразписани капиталови разходи и 1,5 милиарда увеличени разходи за издръжка. Силно се надявам бюджет 2027 да не повтори същата формула на „капково напояване" за хората и водопад от евро за приближените до властта" заяви Асен Василев.

Вчера се проведе поредното заседание на социалните партньори по новия механизъм за размера на минималната работна заплата.

След приключването му, от КТ „Подкрепа" предложиха за 2027 г. да се определи конкретен размер, а работата по цялостен механизъм за продължи до постигането на съгласие между страните.

Пламен Димитров от КНСБ посочи причините за разминаванията. Според него," няколко години подред се опитваме с бизнеса да намерим общи решения и бяхме много близо и все още сме, но тази власт всъщност не е коментирала с нас нито един от тези критерии в детайли - нито критериите, нито показателите, нито теглата, нито формулата, ред нещата, за които говорим".

Той бе категоричен, че механизмът за определяне на минималната заплата трябва да гарантира адекватен стандарт на живот и да намалява работещите бедни.

Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов потвърди наличието на разногласия при разговорите.

В позиция до медиите, от КТ "Подкрепа" още преди разговорите настояха да бъде определен конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 г, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за устойчив механизъм да продължат до постигане на съгласие и да постига целта за адекватна минимална работна заплата. Предложението е с оглед краткия срок - до 21 август т.г. - за изготвяне на механизъма за изчисление на минималната работна заплата. И предложиха диапазонът за преговори за минималната заплата за догодина да бъде от 692 евро до 750 евро.

По време на първата среща, социалните партньори обсъдиха четири критерия за определяне на най-малката заплата - покупателната способност на минималната заплата с оглед издръжката на живота, общото равнище и разпределението на работните заплати, темпът на нарастване на възнагражденията и дългосрочните равнища и развитието на производителността на труда. Разногласията обаче са по начина, по който тези критерии трябва да бъдат измервани и прилагани. От КТ "Подкрепа" не приема издръжката на живота да бъде заменена с показателя „разход на лице на домакинство". Според синдиката този показател не измерва доходите от труд и не е съпоставим с определянето на минималната заплата за човек, който работи на пълен работен ден. Синдикатът не е дал съгласие и за предложения начин за оценка на адекватността на вече определената минимална работна заплата.

Според финансовия министър Гълъб Донев, идеята била тя да се измерва като 50% от основната средна работна заплата в страната, а проверката на адекватността да се извършва веднъж на четири години.