Есента има своя дом в Рила и той се казва Мальовица

Три хотела предлагат различни преживявания - дълги разходки, планински гледки, топъл басейн и време за истинска почивка, а цените са повече от атрактивни

Има хора, които чакат лятото цяла година. Има и други, които чакат септември. Тогава планината притихва. Пътеките вече не са толкова оживени, въздухът става по-хладен, а гората започва бавно да сменя цветовете си. Зеленото постепенно отстъпва място на жълто, медно и червено. Денят остава достатъчно дълъг за преходи, а вечерите носят онази прохлада, която прави топлата напитка и спокойната вечеря още по-приятни.

Именно тогава Рила показва едно от най-красивите си лица. За все повече хора септември се превръща в предпочитаното време за планинска почивка. Не само заради природата. А защото вече няма нужда да избираш между активен ден и заслужен релакс. В Мальовица можеш да имаш и двете.

Три хотела, три различни начина да изживееш планината.

Комплекс „Мальовица" посреща есента със специални предложения за настаняване с до 35% отстъпка. Това дава възможност всеки да избере почивката, която най-добре отговаря на начина му на пътуване. Хотел „Мальовица" е изборът на хората, които искат удобството да бъде част от цялото преживяване.

След разходка по планинските маршрути гостите могат да се отпуснат в релакс центъра, а семействата с деца разполагат със специално обособен детски кът. Един от най-приятните моменти идва вечер, когато панорамната тераса разкрива гледка към върховете, а ресторантът предлага ново сезонно меню, вдъхновено от планината. Тук денят започва навън и завършва спокойно, без да бързаш за никъде.

Когато тишината е най-големият лукс

Хотел „Ален Мак" е различно преживяване. Тук няма усещане за голям туристически комплекс. Атмосферата е по-спокойна, по-уютна и сякаш кара човек естествено да забави темпото. Гостите могат безплатно да използват релакс зоните както в хотел „Ален Мак", така и в хотел „Мальовица" и хотел „Алпинист".

През останалото време изборът е лесен – разходка сред есенните гори, снимки по пътеките на Рила или просто няколко часа далеч от телефона и градския шум. Понякога точно това се оказва най-ценната част от почивката - най-близо до планината

За хората, които не идват в Рила само да си починат

Хотел „Алпинист" е за тези, за които разходките започват още от прага на хотела, а близостта до маршрутите прави мястото предпочитано от планинари, туристи и всички, които искат денят им да бъде изпълнен с движение. След часовете навън ги очаква отопляем вътрешен басейн и релакс зона. Любителите на историята могат да разгледат и експозицията, посветена на развитието на българския алпинизъм – интересен детайл, който придава собствен характер на хотела.

Един ден, който не прилича на останалите - представете си сутрин без будилник, отваряте прозореца и вместо автомобилен шум чувате само гората. След закуска поемате по една от планинските пътеки. Въздухът е прохладен, слънцето не е силно, а първите есенни цветове вече се появяват по склоновете. Няколко часа по-късно се връщате уморени, но приятно. Следва време за басейн, сауна или просто тишина.

Вечерята не е просто хранене, а естественият финал на деня – с вкусна кухня, спокойна атмосфера и усещането, че никъде не трябва да бързате. Точно така изглежда септември в Мальовица. Защо все повече хора избират именно есента

Добър момент за кратко бягство от градския шум

Специалните септемврийски предложения с до 35% отстъпка правят този период още по-подходящ за няколко дни извън града. Независимо дали ще изберете комфорта на хотел „Мальовица", спокойствието на хотел „Ален Мак" или близостта до планинските маршрути в хотел „Алпинист", идеята остава една и съща.

Да си подарите няколко дни, в които часовникът няма значение, да замените задръстванията с горски пътеки, да започнете деня с чист въздух и да го завършите с топъл басейн, добра вечеря и гледка към Рила.

Понякога човек няма нужда от дълга ваканция, за да си почине истински, достатъчно са няколко септемврийски дни на правилното място. А тази есен Мальовица дава още една причина да ги планирате сега.