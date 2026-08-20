42,9 милиона долара: Това е най-скъпата американска кола в историята

Легендарният Shelby Cobra Daytona Coupe от 1964 година, с номер на шасито CSX2300, бе продаден за рекордната сума от 42,9 милиона долара, което го превърна в най-скъпата американска кола, сменяла някога собственика си. това се случи по време на престижния автомобилен аукцион на Gooding & Company в Монтерей, Калифорния.

Моделът е създаден в началото на 60-те години от легендарния Карол Шелби с една цел: да бъде победен Ferrari в световния шампионат за туристически автомобили (FIA GT).

От тази кола са произведени общо само шест бройки в целия свят, което автоматично превръща всеки оцелял екземпляр в обект на огромна колекционерска стойност.

Конкретното шаси CSX2300 притежава една от най-информативните и богати биографии в историята на моторните спортове. През състезателните сезони 1964 и 1965 г. този автомобил участва активно в най-изтощителните световни надпревари, сред които "24-те часа на Льо Ман". Зад волана му са седели легендарни пилоти от епохата, включително Кен Майлс, за когото има и създаден холивудски филм.

Освен богатата си състезателна история, автомобилът е изключително ценен и поради факта, че дълги години е бил част от личната колекция на самия Карол Шелби.

Историческото значение на колата се допълва от факта, че именно с Daytona Coupe през 1965 г. Shelby става първият и единствен американски производител, спечелил световната титла на FIA, детронирайки Енцо Ферари. Досегашният рекорд за най-скъпа американска кола се държеше от първия прототип на Shelby Cobra (шаси CSX2000), продаден през 2016 г. за 13,75 милиона долара, както и от състезателния Ford GT40, достигнал 11 милиона долара.