Ще разработваме дронове с японски компании

Български и японски компании обединяват усилия за разработване на дронове. Това стана ясно на среща между вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и представители на японска бизнес делегация, която е на официална визита в България. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

България е отворена за японския бизнес. Искаме ускорено индустриално сътрудничество с Япония, заяви Пулев на срещата. Делегацията е ръководена от г-н Фукуширо Нукага, японски държавник, бивш министър на финансите и бивш председател на Камарата на представителите на Япония.

В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното икономическо и индустриално сътрудничество, както и конкретни възможности за партньорства между български и японски компании в сферата на хранително-вкусовата промишленост и авиацията, включително производството на дронове.

Вицепремиерът изтъкна, че България има редица конкурентни предимства за привличане на японски инвестиции – стратегическо географско положение, добре образовани и квалифицирани кадри и достъп до европейския пазар. „България се утвърждава като своеобразна порта за японския бизнес към Европа", подчерта той.

Пулев акцентира върху трите основни направления в управленската програма, които създават възможности за по-активно икономическо партньорство с Япония – привличане на инвестиции и индустриализация, дигитализация и внедряване на изкуствения интелект и високите технологии, както и модернизация на инфраструктурата.

„Залагаме инвестициите като национален приоритет – стимулиране на високотехнологичното производство и диверсификация на бъдещите инвестиционни потоци. Искаме да разширим партньорствата си отвъд традиционните пазари на България", подчерта той. Сред приоритетните области за сътрудничество той посочи енергетиката, високите технологии, изкуствения интелект, транспортната свързаност и индустриализацията.

„Отворени сме да се поучим от опита на Япония като един от международните технологични лидери. Искаме японските компании да участват със своята експертиза и ноу-хау в процесите на икономическа трансформация в България", каза Пулев.

По думите му дигитализацията и внедряването на изкуствения интелект ще бъдат ключови за модернизацията както на държавната администрация, така и на икономиката. „Опитът и технологичните решения на Япония могат да бъдат изключително ценен партньор в този процес", посочи вицепремиерът.

Като трето стратегическо направление Пулев открои модернизацията на инфраструктурата. „Залагаме изцяло нова законодателна рамка за публично-частните партньорства. Чрез нея ще мобилизираме частен капитал, за да модернизираме инфраструктурата в страната – енергетика, транспортна свързаност и индустриални зони. Искаме да сме по-амбициозни и да поканим японските компании да участват във всички процеси, свързани с тази икономическа трансформация", заяви той.

В рамките на разговорите японските представители представиха конкретен интерес към партньорства с български компании в хранително-вкусовата промишленост, авиацията, производството на дронове и логистиката.

Стана ясно, че български машини вече са в основата на технологични решения, използвани от японска компания, която предлага ноу-хау и решения за ферми на индийския пазар. Това е конкретен пример за потенциала на българското производство и за възможностите за изграждане на нови вериги на добавена стойност между България и Япония.

Беше изтъкнато, че представители на японски компании в областта на спедицията и логистиката стартират партньорство с български компании за съвместна развойна дейност и разработване на дронове, отговарящи на японските технически изисквания и спецификации.

Сред обсъжданите възможности е произведените дронове да получат достъп до японския авиационен сектор чрез съответните разрешителни. „Искаме да превърнем добрите отношения между България и Япония в конкретни икономически проекти, инвестиции, производство и съвместни технологии. Нашата цел е приятелството между двата народа да има все по-силен икономически и индустриален измерител", каза Пулев.

В състава на японската делегация е и Калоян Махлянов – Котоошу, който има значителен принос за развитието на двустранните отношения между България и Япония. В срещата участваха и посланикът на Република България в Япония Мариета Арабаджиева и посланикът на Япония у нас Н. Пр. Чикахиса Суми.