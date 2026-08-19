Директорът излиза от борда – пренареждат управлението на 56 големи държавни фирми

Кандидати за членове на управителни органи освен образование и професионален опит трябва да доказват почтеност, добра репутация, управленска компетентност

Изпълнителните директори на големите държавни предприятия няма да бъдат част от борда, който ги контролира. Те ще се избират с конкурс, който ще се организира от съвета на директорите на компанията.

Това предвиждат промени в Закона за публичните предприятия, публикувани за обществено обсъждане. Те са в изпълнение на ангажиментите на България като част от процеса на присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В момента в много публични предприятия изпълнителният директор едновременно управлява дружеството и участва в органа, който упражнява контрол върху неговата работа.

Предложеният нов модел разделя тези две функции. Избраният директор няма да бъде член на борда, няма да има право на глас, а само ще присъства на заседанията. Управлението ще се възлага с договор, подписан от председателя на съвета на директорите.

Идеята е контролиращият орган и оперативното управление да бъдат разграничени. Проектът прецизира и ролята на председателя на борда. Той трябва да бъде независим член и няма да може едновременно да изпълнява функциите на изпълнителен директор. Разширяват се и правилата за независимите членове. Те вече ще трябва да са между една трета и една втора от съветите на директорите, надзорните и управителните съвети.

Изборът на членовете ще премине през комисии за подбор и

номиниране Съставът им, методиката за оценяване, критериите, възнагражденията и процедурите ще бъдат определени по-късно в правилника за прилагане на закона.

Към кандидатите се поставят нови изисквания. Освен образование и професионален опит трябва да доказват почтеност, добра репутация, управленска компетентност и способност да действат независимо и в интерес на предприятието.

Законопроектът

разширява основанията за освобождаване на изпълнителния директор

Сред новите случаи са превишаване на правомощията, неизпълнение или забавяне на решения на съвета, нарушения при харченето на пари, установени с влязъл в сила акт, както и системно непредоставяне или забавяне на отчети и на необходимата информация.

При предсрочно освобождаване съветът ще може да назначи временен изпълнителен директор за срок до шест месеца.

Според мотивите към промените в България има 260 публични предприятия. От тях 56 попадат в категорията “големи” и именно те ще бъдат обхванати от новите правила. Промените няма да влязат в сила веднага. След приемането на поправките в закона правилникът трябва да бъде изменен в шестмесечен срок. След това големите публични предприятия ще разполагат с още три месеца, за да проведат конкурсите за новите изпълнителни директори. До избора и вписването на нов ръководител сегашните директори ще продължат да изпълняват функциите си.

В първите конкурси ще могат да участват както настоящи членове на съветите, така и външни кандидати. Ако действащ член на съвет бъде избран за изпълнителен директор, мандатът му в съвета автоматично ще бъде прекратен.

Предвиждат се и срокове за намаляване на съветите с прекомерен числен състав, както и за обновяване на одитните комитети след приемането на специалната наредба.

