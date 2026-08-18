8 български компании с инвестиции в новата икономическа зона в Бургас

Осем български компании ще инвестират в новата част на индустриалната зона в Бургас. Тя беше открита официално във вторник.

Дейността им е свързана с производство на храни - консервиране на морски дарове, дограма, мебели, електрически системи, шивашка индустрия и други. Една от тях вече е започнала строителството на производствената си база, а останалите са на етап проектиране и подготовка на терените. Това заяви Петър Иванов, директор на новата Фаза 2 на “Индустриален и логистичен парк Бургас” в промишлена зона “Юг”.

Паркът е съвместен проект на община Бургас и “Национална компания индустриални зони” към Министерството на икономиката.

Тя е изградена със средства от плана за възстановяване и устойчивост. Проектът е на стойност над 20 млн. евро, от които 13 млн. са безвъзмездни европейски средства. Той е продължение на първата фаза на индустриалния парк, който се намира в промишлена зона “Север”. Капацитетът там вече е изчерпан.

Още 20 терена остават свободни на новото място, като най-големият е с площ 75 хил. кв. м. Общата площ е 600 дка.

“Досега се насочвахме основно към български компании, но сега започваме да таргетираме и чуждестранни инвеститори. Вече имаме доста запитвания, предимно от Турция. Водим разговори например за производство на машини”, разказа Иванов.

По проекта е изградена пътна мрежа, която осигурява достъп до всеки от терените в рамките на индустриалния парк. Изградени са велоалеи и ВиК инфраструктура, включително питейна водопроводна мрежа, промишлен водопровод, дъждовна и битова канализация. Направени са и трасета за силови и слаботокови мрежи, изградена е помпена станция, а в зоната е монтирано цялостно видеонаблюдение. Предвидено е и озеленяване на територията.

Промишлената зона се намира в близост до бургаските корабостроителници и пътната връзка за кв. “Меден рудник”.

“Тук преди 3 години беше блато. Една година го запълвахме, една година чакахме земята да слегне и направихме още един пласт. След това дойдоха машините, а на 1 октомври влезе техника да изгражда цялата тази инфраструктура. На 30 юни бяхме готови. За 9 месеца двете строителни компании свършиха наистина една много сериозна, сложна и тежка строителна дейност и им благодаря. Благодаря на всички институции, които помогнаха”, заяви кметът на Бургас Димитър Николов по време на откриването.