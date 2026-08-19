Перални, печки и други уреди за дома поевтиняват с поне 10% (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екоминистерството предлага намаление до четири пъти на продуктовите такси

С поне 10% по-евтини електроуреди очакват търговци заради предложението на Министерството на околната среда и водите за четирикратно намаление на продуктовите такси за електронно и електрическо оборудване.

Такава инициатива не идва за първи път. Същата посока беше поета още при служебното правителство на Андрей Гюров. Тогавашният екоминистър Юлиян Попов предложи промени, с които продуктовите такси да бъдат свалени значително, но не се стигна до окончателното им приемане заради избора на редовния кабинет на Румен Радев.

Сега от МОСВ представят актуализиран вариант

на таксите и дават допълнителни седем дни за обществено обсъждане, след което проектът трябва да бъде внесен за решение в Министерския съвет.

Сега за топлообменно оборудване се плащат 0,79 евро. При малките уреди - 1,71 евро, за големите, сред които перални, сушилни, печки и хладилници, таксата възлиза на 0,46 евро.

При осветителните тела таксата е 2,17 евро, като категорията не включва лампи с нажежаема жичка. За малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване с размер до 50 см, включително компютри, лаптопи и телефони, се дължи 1 евро. Най-висока е таксата при екраните, мониторите и оборудването с повърхност над 100 кв. см - 1,71 евро.

Според новото предложение нивата се намаляват близо 4 пъти, като например за екрани, монитори и оборудване с екрани над 100 кв. см става 0,20 евро за килограм. (Виж инфографиката.)

От екоминистерството казват, че новите ставки са определени на базата на анализ на реалните разходи за събиране, транспортиране, предварително третиране и рециклиране на различните видове електронен отпадък, както и чрез сравнение с практиките в останалите държави от ЕС.

“С промените се цели създаването на по-предвидима и конкурентна среда за бизнеса, без компромис с високите екологични стандарти и ангажименти на България”, добавят от ведомството.

Божидар Колев - съсобственик на веригите “Технополис” и “Практикер”, заяви, че евентуално намаление на продуктовите такси

със сигурност ще доведе до по-ниски цени на електроуредите

Разчети за точното намаление обаче можели да се правят, когато решението влезе в сила.

Производителите и вносителите на техника в България са задължени да плащат продуктови такси. Те отиват за разходите по събиране, рециклиране и обезвреждането на излязлото от употреба оборудване.

Възможностите за плащане са две - нa дъpжaвaтa или нa бизнec cдpyжeния. Тарифите обаче са различни, а промените, предложени от МОСВ, регламентират таксите, които бизнесът плаща на държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). На пазара обаче има и четири частни организации, и всеки производител и търговец избира към коя от тях да се включи и на нея да заплаща продуктовата такса. На 1 юли 2025 г. обаче

частниците вдигнаха синхронно таксите,

като за някои от продуктите скокът беше между 7 и 10 пъти. Това чувствително повиши крайната цена на уредите. Например хладилници и перални поскъпнаха с 40-50 евро само заради новата такса.

От Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) тогава заявиха, че едностранното и икономически необосновано драстично увеличение на таксата за оползотворяване ще доведат до повишаване на инфлацията.

Тогава от ПУДООС коментираха, че размерът на техните такси не е актуализиран от 2016 г. Предложението за намаляването им от служебния кабинет на Гюров обаче бе аргументирано като директна мярка в подкрепа на домакинствата.

От Българската асоциация по рециклиране обаче твърдят, че

продуктовите такси са малка част от цената,

която потребителите плащат за уредите. В общия случай под 1% от цената, а за по-малка техника като телефони например са в размер на няколко цента. Така че със сигурност намаляването им няма да има никакъв ефект върху крайните цени”, коментира председателят на УС на асоциацията Здравко Биков пред “24 часа”.