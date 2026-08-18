Европейските борси затвориха преобладаващо низходящо

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Основните индекси на европейските фондови пазари приключиха днешната търговска сесия преобладаващо низходящо на фона на геополотическата несигурност в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Общоевропейският индекс STOXX 600 се понижи до над двуседмичен минимум, тъй като инвеститорите се сблъскаха с по-високата доходност по облигациите и нови опасения за инфлацията.

Доходността по облигациите в световен мащаб рязко се повиши днес, тъй като патовата ситуация в Близкия изток, подновените опасения за инфлацията и тревогите за състоянието на държавните финанси разтревожиха инвеститорите. Доходността по 10-годишните германски държавни облигации се повиши с над 1 базисен пункт до 3,2610 на сто, достигайки най-високото си ниво от април 2011 г., пише БТА.

Общоевропейският STOXX 600 се понижи с 4,51 пункта или 0,69 на сто до 651,9 пункта, записвайки най-слабия си ден от близо месец.

Във Франкфурт DAX отстъпи с 210,25 пункта или 0,8 на сто до 26 128,36 пункта, отдалечавайки се от рекордните малко под 26 574 пункта, достигнати миналата седмица. Парижкият CAC 40 загуби 70,24 пункта или 0,82 на сто до 8509,36 пункта.

В Лондон FTSE 100 нарасна със 7,74 пункта или 0,07 на сто, до 10 728,04 пункта.