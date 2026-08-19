Тръмп отлага за три дни новите мита от 50% върху вноса от Канада

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че отлага за три дни новите мита от 50 процента върху вноса от Канада, които трябваше да влязат в сила днес, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

По думите на Тръмп при условие, че документите бъдат финализирани, САЩ и Канада имат сделка.

Според Търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър новите 50-процентни мита трябваше да засегнат канадски внос на стойност около 20 млрд. долара. Те трябваше да влязат в сила на 19 август - 30 дни след подписването на указа от американския президент.