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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23411778 www.24chasa.bg

Тръмп отлага за три дни новите мита от 50% върху вноса от Канада

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Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Снимка: Архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че отлага за три дни новите мита от 50 процента върху вноса от Канада, които трябваше да влязат в сила днес, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

По думите на Тръмп при условие, че документите бъдат финализирани, САЩ и Канада имат сделка.

Според Търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър новите 50-процентни мита трябваше да засегнат канадски внос на стойност около 20 млрд. долара. Те трябваше да влязат в сила на 19 август - 30 дни след подписването на указа от американския президент.

Американският президент Доналд Тръмп

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