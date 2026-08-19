Помощ "пресъхнал Дунав" искат зърнари

Помощ от държавата заради ниските нива на река Дунав, които пречат и на износа на зърното очакват зърнопроизводители.

Това обяви шефът на видинската им организация Жечко Андрейнски пред Нова телевизия.

Заради спрения превоз по реката складовете стоят пълни с пшеница, разказаха той и производителят от село Рупци Николай Найденов пред Нова телевизия.

Липсата на свободни площи създава сериозен проблем, тъй като предстои прибирането на новата реколта от пролетни култури. „Това означава слънчоглед, царевица, няма къде да я приберем", обясни Найденов. Тази ситуация ще принуди производителите да продават слънчогледа и царевицата директно от полето на цени, които няма да бъдат актуални и ще са много по-ниски. Другият им вариант е да намерят складови помещения под наем, където да съхранят стоката, надявайки се цената през есента и пролетта да се повиши леко.

По думите на Жечко Андрейнски в момента единствената алтернатива за извозване на стоката е товаренето на вагони и на автотранспорт. „Цената на автотранспорта е между 40 и 50 евро на тон, закарано до Българското Черноморие", посочи той. Влаковите композиции са по-евтин вариант, но през последните 30 години традицията за превоз на зърно с тях е замряла, а почти всички товарища и разтоварища са унищожени, поясни председателят на Видинския съюз на зърнопроизводителите.

Според Найденов продажбата чрез речния транспорт до Констанца или Бургас е по-рентабилна за земеделците. „Цената, договаряна за земеделските производители на продаваната земеделска продукция, е по-висока с поне 20-30 евро на тон", пресметна Андрейнски, описвайки предимствата на търговията през река Дунав.

Земеделските производители от региона очакват държавата да им помогне. Една от идеите е тя да поеме част от транспорта при доставянето на продукцията до търговците на морето. Друго предложение е навременно изплащане на субсидиите еднократно, за да имат възможност производителите да закупят семена и торове на по-ниски цени.