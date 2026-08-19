Петролът поскъпва за четвърти пореден ден

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Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия за четвърта поредна сесия на фона на противоречивите сигнали от Техеран и Вашингтон за статута на Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на европейския сорт Брент поскъпнаха с 0,8% до 91,71 долара за барел, а американският лек суров петрол – с 0,9% до 85,70 долара, посочи БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток е отворен и че с Иран не се водят преговори. Техеран обаче поддържа позицията, че ключовият морски маршрут остава затворен.

Несигурността около корабоплаването подкрепя цените на петрола, докато производители от Персийския залив търсят алтернативни маршрути за износ. Две големи китайски корабни компании също са спрели да изпращат танкери през Ормузкия проток и Баб ел Мандеб.

Пазарите очакват и новите данни за петролните запаси в САЩ, които трябва да бъдат публикувани по-късно днес.