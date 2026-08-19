Илин Димитров: "Евровизия" ще ни даде шанс да превърнем Черноморието в световна сцена

"Eвровизия" ще ни даде шанс да превърнем Черноморието в световна сцена. Това каза по БНТ министърът на туризма Илин Димитров. Той допълни, че държавата ще помогне. Министърът ще разговаря с летищните оператори за осигуряване на повече полети към Бургас.

„Първо, "Евровизия" ще ни даде шанс да превърнем Черноморието в световна сцена. Градът домакин, и аз съм убеден, виждайки как кметът подхожда, ще се справи великолепно. Държавата ще помогне."

Очаква се в България да пристигнат над 1000 журналисти, а Министерството планира съпътстваща програма за представяне на различни туристически дестинации.

„Ще направим една много добра съпътстваща програма, където да им покажем не само града домакин, тъй като миналата година четох един доклад, в който самите организатори споделят, че е добре туристите да могат да видят по-голяма част от страната домакин, така че те ще могат да посетят и Варна, и Бургас, и София, където и ще кацат на летищата. И нашата цяла задача е да покажем България в най-добрия вид."

Според Димитров ключова остава и въздушната свързаност.

„Полети, полети, полети. Това искаме ние, за да могат по-лесно да пристигнат туристите. И най-важното, когато те дойдат и финалът е на 15 май, ние да сме така подготвени, че от 15 май нататък да влезем в активен туристически сезон."

Туристическият сезон в България се очертава сложен и неравномерен, но към момента няма срив. Сред причините е загубата на над 220 хиляди самолетни седалки от германския пазар след конфликт между два големи играча на пазара, коментира министърът на туризма Илин Димитров.

По думите му окончателен анализ на сезона все още не може да бъде направен, тъй като активната му фаза продължава. Той обясни, че голяма част от летния сезон се договаря още през предходната година.

„Още е рано ние да направим пълен анализ на сезона, той още е в активната си фаза. Това което можем да кажем към момента е, че нямаме срив, но имаме сложен и неравномерен сезон. Много е важно да отбележим защо сме стигнали до тук. Голяма част от летния сезон всъщност се договаря предходната година, така както ние в момента договаря 2027 година, така миналата година са договорили този сезон."

Според Димитров проблемите на германския пазар са сред основните причини за неравномерността на сезона. Той посочи, че през октомври 2025 г. два големи играча на германския пазар са прекратили отношенията си, което е довело до загуба на над 220 хиляди самолетни седалки за България.

„ Това е много сериозен удар и е много сериозна управленска грешка бих казал на кабинета „Желязков" тогава, защото тези събития се случват октомври и са имали 4 месеца да реагират, нямало е адекватна реакция в необходимия обем. Какво се случва, нямаме седалки, но имаме желаещи да почиват тук, тоест имаме спад на този пазар."

Министърът подчерта, че загубата на германски туристи е особено сериозна заради сезонността на туризма и невъзможността свободните места в един период лесно да бъдат компенсирани в друг. Димитров определи липсата на реакция на кабинета тогава като сериозна управленска грешка и заяви, че последствията се отразяват пряко на заетите в сектора.

„С тази грешка кабинетът „Желязков" се е пресегнал и е бръкнал в джоба на всеки един от 350 хиляди работещи в сектора и му е взел заплата и половина, колкото са пропуснатите дни..."

Министърът коментира и ролята на вътрешния туризъм. По думите му 67% от туристите у нас са българи, което има както положителна страна, така и недостатък за сектора. Димитров посочи, че България приема около 4 милиона чуждестранни туристи годишно и според него има потенциал този брой да бъде удвоен. Друг проблем пред сектора според министъра е краткият престой на туристите у нас. Той посочи, че средният престой в България е 3,2 дни, докато в Майорка е два пъти по-дълъг.

Министър Димитров представи и пет направления, по които Министерството на туризма планира реформи – изсветляване на сектора, по-добро използване на туристическия данък, фонд за свързаност и реклама, гаранционен фонд за туроператорите и система за измерване на качеството.

По думите му чрез единната система за туристическа информация трябва да бъде изсветлен секторът на краткосрочните места за настаняване.

„Знаете, че има европейски регламент, който ни задължава всички тия места за краткосрочно настаняване да бъдат вкарани в единната система за туристическа информация. Вкарвайки ги там, ние ще генерираме много повече средства към общините под формата на туристически данък."

Предвижда се и поне половината от туристическия данък да бъде насочвана към маркетингови дейности.

„Ние ще задължим общините, заедно с местните общности, да харчат поне половината от този данък за маркетингови дейности. Така децентрализираме процеса, даваме възможност на местните общности да реално да определят какво е ключово за региона и ще направим България много по-пъстра, наситена с събития."

Министърът обяви и създаването на обсерватория за измерване и подобряване на качеството на туристическата услуга.

„Ние ще основем обсерватория за измерване и подобряване на качеството на туристическата услуга. И тук искам да обявя началото на една кампания, свързана с качеството на нашата услуга. Това е национална кампания по повишаване на качеството на туристическата услуга. Ще сложим хиляди, буквално, QR-кодове, като този, където туристите, потребителите на услуги от ресторанти, барове, заведения, културни обекти, театри, кина, ще могат да дадат своето мнение. И всички тези стотици хиляди мнения ще бъдат анализирани и ще направим пътна карта на качеството на нашия продукт."

Димитров коментира и недостига на кадри в туризма. Според него чуждестранните работници могат да помагат, но основният стълб трябва да останат българските служители.

Димитров коментира и предстоящия зимен сезон, като посочи ръст на нощувките в зимните курорти.