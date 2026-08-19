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Димитър Хаджидимитров: Цените на горивата ще продължават да растат

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кадър: БНТ

Повишено търсене и намалено производство са основните причини за повишението на цената на горивата и особено на дизела.

В момента са постигнати най-ниските резерви на дизелово гориво от 1996 година досега в световен мащаб. За успокояване на цените обаче не може да се говори засега, каза по БНТ " Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците и разпространителите на горива. Цените у нас ще продължават да растат, но все още са по-ниски от повечето държави в Европа.

" Мисля, че цените, които виждаме, ще бъдат по-високо от 1.80, по-специално дизеловото гориво... Така или иначе цените в цяла Европа са високи, ще бъдат високи в България", посочи той.

кадър: БНТ

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