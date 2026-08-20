Вратите на новото BMW X5 се отварят с глас!

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Петото поколение на популярния кросоувър BMW X5 притежава функцията за автоматично отваряне и затваряне на вратите, която е част от опционалния пакет Luxury.

Баварският производител предлага разнообразие от методи за активиране на вратите. Вместо традиционните дръжки отвън има интелигентни сензорни панели. Едно леко докосване е достатъчно, за да може вграденият електромотор да отвори вратата автоматично, а последващо второ докосване я затваря плавно.

Вътре пътниците разполагат със специални бутони върху панелите. Водачът пък може да затваря всички врати директно от огромния централен 18-инчов дисплей на мултимедията. Най-впечатляващата функция обаче е възможността за затваряне на вратите чрез обикновена гласова команда.

Шофьорската врата се затваря напълно автоматично в момента, в който водачът заеме мястото си зад волана и натисне педала на спирачката.

Собствениците на новото BMW X5 ще могат да контролират вратите през официалното мобилно приложение на марката. Смартфонът позволява предварителна конфигурация, благодарение на която автомобилът "знае" точно кои врати да отвори автоматично, когато усети, че собственикът се приближава към него.

В праговете на кросоувъра са скрити високотехнологични сензори, които непрекъснато сканират околното пространство. Те гарантират, че автоматичното отваряне ще спре незабавно, ако бъде засечено препятствие, преминаващи велосипедисти или пешеходци.

При липса на електрическо захранване, системата разполага с резервно серво задвижване, което позволява на пътниците да отворят вратите ръчно.