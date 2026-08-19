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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23412614 www.24chasa.bg

Европейските заводи на Volvo ще произвеждат китайски коли на Geely

Георги Луканов

[email protected]

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Китайският Zeekr 007. Снимка: Zeekr

Китайският автомобилен производител Geely, който е собственик на Volvo, ще започне да произвежда своите премиум автомобили в европейските заводи на марката в Швеция и Белгия, считано от 2028 г. Новият изпълнителен директор на Geely - Ан Конгуей, обяви планове за новите фабрики.

Geely Automobile притежава марките Geely, Galaxy, Zeekr и Lynk & Co, а производството в заводите на Volvo ще се фокусира върху последните две. Най-вероятните кандидати за сглобяване в Европа са plug-in хибридните кросоувъри Zeekr 9X, Zeekr 8X и Lynk & Co 900, въпреки че официално потвърждение за моделната гама все още няма.

Volvo има три завода в Европа, които биха могли да участват в проекта: Торсланда (Швеция), Гент (Белгия) и Кошице (Словакия).

За Volvo подобно сътрудничество би позволило да увеличи използването на капацитета на фона на намаляващите приходи, докато за Geely това би било начин за заобикаляне на високите европейски мита.

Китайският Zeekr 007. Снимка: Zeekr

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