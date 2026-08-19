Борсите в Азия се сринаха

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Водещите борсови индекси в Азия отчетоха сериозни загуби, като Nikkei 225 в Токио се понижи с над 3%, а южнокорейският Kospi се срина с 5,8%. Пазарите останаха под натиска на високата доходност по държавните облигации и опасенията, че конфликтът в Близкия изток може да продължи дълго, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Nikkei 225 изгуби 2134,31 пункта, или 3,16%, и затвори на 65 326,42 пункта. По-широкият Topix се понижи със 127,91 пункта, или 3,09%, до 4012,31 пункта. Най-сериозни загуби отчетоха компаниите от секторите на цветните метали, производството на стъкло и керамични изделия и машиностроенето.

Акциите на компании, свързани с изкуствения интелект и центровете за данни, последваха спада на технологичния сектор в САЩ и допълнително натежаха върху Nikkei 225. Високите лихви оказаха натиск и върху книжата на бързоразвиващите се компании.

Topix също отстъпи рязко, след като инвеститорите прибраха печалби след три поредни сесии с рекордни стойности при затварянето миналата седмица.

Доходността по 10-годишните японски държавни облигации се понижи, но остана близо до 30-годишен връх – около 2,9%. Доларът се търгуваше около 159 йени на фона на опасенията от нова намеса на японските власти в подкрепа на националната валута при приближаването му към психологическата граница от 160 йени.

Разпродажбите обхванаха и други големи азиатски пазари. В Сеул Kospi изгуби 398,66 пункта, или 5,8%, до 6471,17 пункта. Китайският CSI300 се понижи с 2,9% до 4588,7 пункта, а Shanghai Composite – с 2,4% до 3894,42 пункта.

В Австралия S&P/ASX 200 отстъпи с 0,18% до 9053,8 пункта. Единствен сред основните пазари в региона на положителна територия остана хонконгският Hang Seng, който прибави 0,07% до 25 490,4 пункта.

Спадът в Азия последва слабата сесия на Уолстрийт, където разпродажбите на акции на компании, свързани с изкуствения интелект, отдалечиха индексите от рекордните им равнища.

Dow Jones загуби 0,22% до 53 343,4 пункта, S&P 500 се понижи с 0,69%, а технологичният Nasdaq отстъпи с 1,33% до 26 289,711 пункта.

Сред най-силно засегнатите бяха компаниите, които спечелиха значително от бума на изкуствения интелект. Акциите на Micron Technology поевтиняха със 7%, на Nvidia – с 2,3%, а на Broadcom – с 3,2%.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации леко спадна до 4,70%, но остана значително над нивото от 3,97% непосредствено преди началото на войната с Иран. Високите цени на петрола засилват инфлационния натиск, а опасенията около държавната задлъжнялост и необходимостта от ново финансиране продължават да държат доходността висока.

Сред отделните компании на Уолстрийт акциите на Klarna се сринаха с 22,8%, след като дружеството понижи част от прогнозите си за 2026 г., въпреки по-добрите от очакваните резултати за второто тримесечие. Книжата на Meta Platforms загубиха 4,4% на фона на началото на ключово съдебно дело в Калифорния, в което близо 30 американски щата търсят обезщетения за милиарди долари заради твърдени вреди върху деца и непълнолетни от Instagram и Facebook.