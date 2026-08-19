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Абровски: С нова лаборатория ще гарантираме на света, че розовото ни масло е уникално

Албена Арабаджиева

[email protected]

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Пламен Абровски

До края на годината ще се изгради нова лаборатория, в която да се различава естественото от изкуственото розово масло.

Това ще развърже ръцете на държавата за изменения в Закона за розите качеството и произхода на всяко едно розово масло да се сертифицира, за да гарантираме на света, че българското е уникално.

Това обяви земеделският министър Пламен Абровски след заседанието на Министерския съвет. За целта правителството отпуска половин милион евро на БАБХ.

Освен това 50 хил. земеделци ще получат 170 млн. евро от "Държавен фонд земеделие" за т.н. иранска помощ - за разликата в увеличението на цените на газьола и торовете.

Пламен Абровски

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