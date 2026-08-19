ЕС произведе 3,44 млрд. литра сладолед

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В Европейския съюз са произведени 3,44 млрд. литра сладолед през 2025 г., или с 1,9% повече спрямо предходната година, когато количеството е било 3,38 млрд. литра. Това показват данните на Евростат.

Германия остава най-големият производител на сладолед в ЕС с 608 млн. литра. Следват Италия с 549 млн. и Франция с 525 млн. литра. В челната петица са още Испания с 457 млн. и Белгия с 274 млн. литра.

И петте страни са увеличили производството си спрямо 2024 г. Най-голям е ръстът в Италия - 10%, следвана от Белгия с 6%, Франция с 4%, Испания с 2% и Германия с 0,2%.

В България през миналата година са произведени 10 млн. литра сладолед.

ЕС е изнесъл 289,8 млн. кг сладолед за страни извън блока през 2025 г., а вносът е достигнал 77,8 млн. кг. Износът се е увеличил с 10%, а вносът - с 12% спрямо предходната година.

Франция запазва първото място сред износителите на сладолед в ЕС с 59,1 млн. кг, предназначени за пазари извън съюза. Това е една пета от целия износ на ЕС за трети страни.

Следват Италия с 55,2 млн. кг, Белгия с 34,5 млн., Германия с 29,9 млн. и Нидерландия с 26,5 млн. кг., посочва БТА.