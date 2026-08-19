Исландия вдигна основната лихва до 8% заради инфлацията и скъпите горива

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Централната банка на Исландия повиши основния си лихвен процент за трети път тази година, след като поскъпването на горивата заради конфликта в Близкия изток засили опасенията от допълнителен инфлационен натиск, предаде икономическото издание „Бурсие", цитирано от БТА.

Комитетът по паричната политика гласува с четири гласа „за" срещу един „против" за увеличение с 0,25 процентни пункта. Така седемдневната депозитна лихва, която от 2014 г. е основният лихвен процент на исландската централна банка, достигна 8% - най-високото си равнище от повече от година. Решението съответства на очакванията на пазара.

„Инфлационните очаквания остават твърде високи, както и базисната инфлация", посочи централната банка.

От финансовата институция очакват инфлацията да спадне бързо през 2027 г., но предупреждават, че остават значителни рискове и несигурност, особено заради развитието на световната икономика и вътрешния пазар на труда.

Инфлацията в Исландия се задържа над 5% от януари, а по-високите цени на горивата допълнително са ускорили поскъпването на стоките и услугите.

В същото време забавянето на активността на пазара на труда и на жилищния пазар показва, че затягането на паричната политика започва да дава резултат. От началото на годината централната банка е повишила лихвите общо с 0,75 процентни пункта.