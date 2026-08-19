OpenAI пуска реклами в ChatGPT в Европа от 24 август

Американската технологична компания OpenAI ще започне да показва реклами в някои версии на ChatGPT на европейския пазар от 24 август, предаде ДПА, цитирана от БТА. Те ще се появят в 31 европейски държави, сред които Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Испания, Италия, Полша, страните от Бенелюкс и Скандинавия.

Рекламите ще бъдат ясно обозначени и визуално отделени от отговорите на ChatGPT. Те няма да влияят върху отговорите на чатбота, а рекламодателите няма да имат достъп до разговорите, историята на чатовете или личните данни на потребителите.

Реклами могат да бъдат показвани на потребителите на безплатния план Free и на по-евтиния платен план ChatGPT Go. Абонатите на Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu няма да виждат реклами. За потребителите на Free има и възможност за използване без реклами срещу по-ниски лимити и ограничен достъп до някои функции.

OpenAI започна да тества рекламния модел в САЩ през февруари 2026 г., след като през януари обяви намерението си да използва рекламите като начин за разширяване на достъпа до ChatGPT и за финансиране на необходимата инфраструктура.

Компанията търси допълнителни източници на приходи на фона на високите разходи за разработване и поддържане на моделите си за изкуствен интелект. Рекламният модел е насочен основно към монетизиране на огромната база от потребители на безплатната версия.