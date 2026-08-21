Lincoln с конкурент на Mercedes G-класа, базиран на Ford Bronco

Lincoln разработва SUV със сериозни офроуд възможности, базиран на платформата Ford Bronco.

Новият модел ще струва около 70 000 долара - почти половината от цената на Mercedes-Benz G-Class. Производството е планирано да започне в края на лятото на 2029 г. в завода в Мичиган, където в момента се сглобява Bronco, съобщава Carscoops.

Платформата на Bronco ще осигури на бъдещия модел сериозен офроуд потенциал. Под капака вероятно ще се използват двигатели от по-наточените модификациина кросоувъра: 2,7-литров V6 с мощност 330 конски сили или 3,0-литров Raptor V6 с мощност 418 коня.

Разработката на луксозен висикопроходим SUV се вписва в мащабния редизайн на Lincoln. Ford планира да разшири производството на марката в САЩ от 2030 г., а главният изпълнителен директор Джим Фарли потвърди, че през следващите години ще бъдат представени няколко нови модела на Lincoln.