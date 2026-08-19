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Полша намалява данъчната тежест за физическите лица, вдига налога за големите компании

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Доналд Туск Снимка: Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Полша ще повиши прага, над който доходите на физическите лица се облагат с по-висока ставка, и ще въведе ново междинно данъчно равнище. За да компенсира по-ниските приходи в бюджета, правителството ще увеличи корпоративния данък за големите компании, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс и БТА.

Прагът за прилагане на втората ставка на данъка върху доходите ще бъде увеличен от сегашните 120 000 на 130 000 злоти годишно.

За доходите между 130 000 и 150 000 злоти ще бъде въведена нова ставка от 24%. Сегашната най-висока ставка от 32% ще се прилага за доходите над 150 000 злоти.

Промените идват след бързото нарастване на заплатите в Полша през последните четири години, докато данъчните прагове остават непроменени от 2022 г. Така милиони представители на средната класа започнаха да попадат в групата, облагана с най-високата ставка.

Намаляването на данъчната тежест върху доходите беше и сред основните предизборни обещания на Гражданската коалиция на Туск преди парламентарните избори през 2023 г.

За да компенсира загубата на приходи, правителството ще увеличи корпоративния данък за компаниите с годишни приходи над 50 млн. евро. За тях ставката ще нарасне от 19 на 22%.

Финансовият министър Анджей Домански заяви, че промените са разработени така, че да не създават допълнителен натиск върху държавните финанси.

„Предложените днес промени до голяма степен се компенсират взаимно. Това вероятно е първата промяна в данъчната система от много години насам, която не струва нищо на бюджета, а е бюджетно неутрална", каза Домански.

Доналд Туск

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