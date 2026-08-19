Токът за бизнеса поевтинява с над 8% утре

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Електроенергията за българския бизнес ще бъде с 8,29% по-евтина утре спрямо цената за днешния ден, показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), цитирани от БТА.

При средна цена от 153,82 лв. без ДДС за мегаватчас е изтъргувана днес електроенергията в пазарния сегмент „Ден напред" за доставка на 20 август. Вчера борсата затвори при средна цена от 167,72 лв. за мегаватчас.

Средната цена на пиковата енергия между 9 и 20 часа за утре е 133,93 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия е изтъргувана при средна цена от 173,71 лв. за мегаватчас.

Общо на сегмента „Ден напред" са продадени 101 054,63 мегаватчаса електроенергия.

На пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена за 60-минутните продукти към момента е 165,76 лв. без ДДС за мегаватчас, а при 15-минутните продукти е 174,25 лв.