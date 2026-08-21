Евтините китайски аудита вече са на германския пазар, уж нелегално

От 2025 година Audi започна да продава свои модели в Китай без емблематичните четири кръга на предната решетка. Този ход имаше за цел да разграничи по-достъпните електромобили, разработени съвместно с китайския партньор SAIC, от традиционната премиум гама на марката.

Ръководството на производителя в Инголщат многократно натъртваше, че тези специфични модели ще се продават само в Китай и няма да се предлагат в Германия или на други европейски пазари.

Реалността се оказа съвсем различна и тези автомобили вече са по пътищата в Германия. Независими търговци и фирми за паралелен внос намериха пролука в регулациите и започнаха да доставят "китайските аудита", заобикаляйки официалната дилърска мрежа.

Докато официалните представители на Audi в Германия вдигат безпомощно ръце и говорят за сив внос, по пътищата на страната вече се движат първите бройки от новата марка.

Основната причина за този интерес е огромната разлика в цената, която прави паралелния внос икономически изгоден въпреки логистичните разходи, митата и ДДС.

Флагманът на новата линия Audi E5 Sportback се предлага в Германия от независими дилъри на начална цена от около 59 980 евро. Тази сума включва пълна регистрация и доставка до Европа. В същото време задвижваният от същата 100-киловатчасова батерия, но по-малък и по-слабо оборудван европейски еквивалент Audi SQ6 e-tron стартира на германския пазар от внушителните 93 800 евро. Това означава, че клиентите спестяват около 34 000 евро, катов същото време получават по-голям, по-мощен и технологично по-напреднал автомобил, оборудван с LiDAR сензори и софтуер от ново поколение. В самия Китай моделът E5 Sportback се продава за малко над 33 000 долара.