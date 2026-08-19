Отпускат се 170 млн. евро на Фонд „Земеделие“ за 2026 г. за подпомагане на земеделци

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер до 170 млн. евро по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2026 г. за подкрепа на земеделските стопани заради повишените цени на газьола и торовете вследствие на кризата в Близкия изток, съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата ще бъдат използвани за компенсиране на земеделските производители за увеличените разходи за горива и торове. Държавната помощ ще се предоставя при спазване на правилата на Временната рамка за държавна помощ във връзка с кризата в Близкия изток (METSAF), приета от Европейската комисия.

Европейската комисия прие в края на април Временна рамка за държавна помощ (METSAF) и с нея държавите членки получават възможност да предоставят целенасочена подкрепа за справяне с последиците от кризата за най-изложените на риск сектори: селско стопанство, рибарство, транспорт и енергоемки отрасли. Временната рамка METSAF ще бъде в сила до 31 декември 2026 г.