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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23416330 www.24chasa.bg

Отпускат се 170 млн. евро на Фонд „Земеделие“ за 2026 г. за подпомагане на земеделци

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Банкноти в евро

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер до 170 млн. евро по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2026 г. за подкрепа на земеделските стопани заради повишените цени на газьола и торовете вследствие на кризата в Близкия изток, съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата ще бъдат използвани за компенсиране на земеделските производители за увеличените разходи за горива и торове. Държавната помощ ще се предоставя при спазване на правилата на Временната рамка за държавна помощ във връзка с кризата в Близкия изток (METSAF), приета от Европейската комисия.

Европейската комисия прие в края на април Временна рамка за държавна помощ (METSAF) и с нея държавите членки получават възможност да предоставят целенасочена подкрепа за справяне с последиците от кризата за най-изложените на риск сектори: селско стопанство, рибарство, транспорт и енергоемки отрасли. Временната рамка METSAF ще бъде в сила до 31 декември 2026 г.

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