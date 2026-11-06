Техники за психически имунитет в заразна делова среда

Той е най-важният фактор за благополучието в работата и професионалния успех

Завиждате на хората, които имат рутинна работа и могат да си я вършат, без много да зависят от колеги. Вашата е динамична - ситуациите бързо се променят и бързо трябва да взимате решения. Не стига това, ами и непрекъснато се налага да взаимодействате с другите в екипа. И няма ден, който да мине без напрежение.

Не завиждайте, защото според изследванията повечето хора работят под стрес. А като оценяват откъде идва, се оказва, че източникът му по-често са отношения с колеги и партньори, а не обективни обстоятелства от рода на внезапни събития, налагащи промени в работата. Затова все по-често в управлението на компаниите се обръща внимание на психичното благополучие като фактор за успешно представяне на екипите.

Мениджмънт на високите постижения

Безспорно средата влияе върху начина на мислене, поведението и ефективността на служителите. Когато те не се чувстват в безопасност, защото отношенията с шефа и колегите са напрегнати, не дават най-доброто от себе си. При липсата на усещане за сигурност се активира стресова реакция, която ограничава когнитивните способности. Психичното благополучие е двигателят на устойчивото високо представяне в работата, категорични са невроучените.

Цялостната грижа да организират среда, в която служителите изпитват психична безопасност, е на мениджърите и специалистите по човешки ресурси в компанията. Но понеже вие искате да се представяте добре, е разумно и сами да се грижите как се чувствате там. Това в много голяма степен от вас си зависи.

Няма идеална работна среда, защото няма идеални хора. Неприятните колеги в екипа може да са повече или по-малко на брой, но надали някога някъде ще ви се случи само с готини да работите. Освен това няма как да се застраховате срещу неблагоприятно стечение на обстоятелства и собствени грешки, така че ви трябва психически силен имунитет. Той ще отблъсква атаките на всякакви "вируси". Има изпитани техники как да го постигате.

"Няма да се ядосвам" е мечта, ядосвайте се правилно

Не може да ви се сбъдне да нямате ядове. Все се намира нещо или някой да предизвика у вас това неприятно чувство. Но според невроучените инстинктивната биохимична реакция трае 90 секунди. После мозъкът е в състояние да се самоконтролира. Самата природа е заложила механизъм, за да предпазва човека от зацикляне в разрушителни негативни емоции.

Алгоритъмът да се справяте с яда е да го осъзнаете, да му осигурите безопасен коридор за оттичане - да направите насаме нещо, от което ще ви олекне. А после да се върнете към работа, без мислено да предъвквате онова, което го е предизвикало.

Така вие управляте яда, а не той вас. Други действия като например опити да го игнорирате или да го потиснете, без да му дадете отдушник, на практика изкуствено засилват негативната емоция.

Когато приемете, че ще се случва да имате поводи за яд в работата, но ще реагирате с правилния алгоритъм, развивате по-силна психика.

Отношението ви към токсичните колеги от вас зависи

Има ги всякакви - грубияни, подлеци, манипулатори, интриганти, клюкари, мързеливци, некадърници. Конкретните начини да се справите с всеки вид са различни, но в основата на всички стоят две еднакви реакции.

Първата е да не позволите токсичният колега да ви изкара от равновесие, а да овладеете яда, който ви връхлита.

Втората е да си припомните, че вие определяте отношението си към случката и към колегата. Той е гаден човек, но не той ви казва да се чувствате гадно. Точно обратното - вие имате силна психика и няма да му се оставите да ви мачка, като ви причинява негативни емоции от рода на яд, обида, унижение, тъга и т.н.

Основният начин да се противопоставите на токсичен колега от всякакъв вид е да не изпускате властта над себе си. Той може да контролира емоициите, мислите, поведението ви само ако вие му позволите. Ако не се оставите да ви влияе, няма да успее.

Техника за изграждане на психически имунитет е разбирането, че този човек не може да ви засегне, защото той е лош и няма стойност за вас. Следователно каквото и да прави, то също е без значение за начина, по който се чувствате.

Щом така определите отношението си, се защитавате психически и вече можете да действате рационално в зависимост от поведението на колегата. Примерно при т.нар. неуважителна комуникация от грубиян (вика и обижда) или манипулатор (прекъсва, прави иронични вметки) не падате на неговото ниво, а се държите хладнокръвно, както е подходящо в професионална среда. Това повишава и благополучието ви, и авторитета ви.

Беж, мозъче, да бягаме от излишна драма

Изключително важно е да вникнете в характера си и ако честно си признаете, че сте склонни да драматизирате, да поработите за личностно развитие. Излишната драма е вредна и в работата, и в "цивилния" живот.

За да не преживявате ненужно и да подсилите психичния си имунитет, един от начините е да свикнете да прилагате принципа на перспективата. Тая случка, грешка, караница с колега ще има ли значение утре, след седмица, месец, година? Колкото по-голям ви се вижда поводът за вашите преживявания, през толкова по-дълъг срок напред се опитайте да го разгледате. Вероятно ще прозрете, че няма да има никакво значение. Значи хиперболизирате. Трябва да кажете на мозъка си да спре.

Само ако драмата не ви привлича, е възможно да се разграничите от нея и когато идва от колеги.

Специалистите по управление на екипи признават, че често се случва да се създаде силно драматична среда на работното място - всички се вайкат, оплакват, обиждат и т.н. Една от причините е, че хората са склонни да се заразяват един от друг, да се увличат. В екипа стигат двама-трима, за да творят излишна драма от кажи-речи всичко.

Във ваша власт е да се опитате да се опазите, за да не вредите на психологическото си благополучие.

Оценявайте реалната ситуация и интересите си. Дори всички останали от екипа да мърморят, щом нищо не печелите от присъединяването си, само губите време и нерви.

Вместо да бъдете засмукани от енергията на колегите, върнете се към собственото си чувство за сила. Настройте енергията си и я отделете от тяхната - вие не драматизирайте, каквото и да се е случило или да предстои, а мислете как е най-умно да започнете да действате.

Много мъдър съвет е и да не преживявате излишно, защото това е работа - да, съществена част, но все пак само част от целия ви живот. Освен нея имате още много.

Емоционална възглавница за критика

В класацията на причините, които развалят психическото благополучие на работа, критиката заема челна позиция. Еднакво неприятна е от шефа и колеги.

Една техника да градите психически имунитет срещу нея е да си подлагате емоционална възглавница, като я наричате с официалния термин от мениджмънта - отрицателна обратна връзка. Той е измислен, защото има психоефект - тушира лошото и набляга на ползата.

Критиката е неодобрение и упрек. Обратната връзка е информация дали сте се справили. Тя ви дава данни, които можете да използвате, за да подобрите работата си и да сте по-успешни. Така не се ядосвате и не страдате, а се настроивате прагматично.

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