Може да ги разпознаете с "вътрешно освобождаване" и да бягате от скрупули с "плащане на сметката"

С колежката Спиридонова сте си близки, помагате си в работата и дори понякога лични неща си споделяте. Сега обаче се изправяте една срещу друга в неприятна ситуация - конкурирате се за по-висока длъжност. Мястото е едно, вие смятате, че го заслужавате повече от Спиридонова. Но предчувствате, че повишението ви ще развали близостта с нея.

Когато се стремите към професионална цел, често се налага да влошите отношенията с колеги, които ви пречат, признават кариерните консултанти. Случва се не само когато се състезавате за по-висок пост. Не е рядкост да влезете в конфликт и с някой, който не си върши добре работата, а с това пречи и вие да си свършите успешно вашата.

Приемете, че при конкуренция за едно място неминуемо има спечелил и загубил. Ако в надпреварата да се докажете не използвате мръсни хватки и победата ви е честна, няма какво да съжалявате, че тя ще помрачи отношенията ви с колега. Ако той е почтен човек, ще я признае за заслужена, колкото и да е разочарован. А ако не е почтен човек, за какво ви е близост с него.

Щом сте от силно скрупульозните хора, които все се стараят да не засегнат някого и страдат дори когато той сам е избрал да играе засегнат, френската психоложка Мариан Леви препоръчва да приложите техниката "плащане на сметката".

Състезавате със Спиридонова за позиция, която вие много желаете да заемете. Представете си мечтаното работно място като приказна торта. Насладете й се с поглед, усетете аромата й, опитайте парченце. Искате да я изядете цялата? Да, въобразете си, че я поглъщате, и удоволствието, коети изпитвате.

Няма обаче безплатна торта. Накрая трябва да платите сметката. В случая равностойността на парите е влошаването на отношенията с колега. Но си струва, щом тортата ви е толкова вкусна.

Не само със Спиридонова, а с други от екипа може да се наложи да преминете през тежък период. Заслужава си, ако е в името на честна професионална цел, която е ценност за вас, и не нарушавате морала. Дори е добре, защото ще видите истинското лице на колеги, посочват експертите по кариерно развитие.

Впрочем при изкачване в йерархията много често проблемът е човек да различи лицемерите и подмазвачите, а не да се притеснява от онези, с които ще развали близостта, съществувала между равнопоставени колеги.

Според психологическите изследвания в почти всички професии служителите се чувстват по-комфортно на работа, ако имат поне един колега, с когото са в приятелски отношения - по-мотивирани са, по-продуктивни и се представят по-успешно. С останалите отношенията може да са неутрални. Но при анкетите хората признават, че често имат недоброжелатели и дори врагове в екипа.

Откритите недоброжелатели са по-удобни - знаете ги, виждате как ви пречат и търсите начин да се противопоставите или споразумеете. Скритите са по-коварни, включително за първоначално разпознаване.

Психоложката Мариан Леви предлага техника, с която да идентифицирате недоброжелателни колеги. Нарича я "вътрешно освобождаване".

Повечето хора подсъзнателно усещат, когато контактуват с някой, който не ги харесва. Може обаче да не го осъзнават.

Ако всеки път след контакт с определен колега изпитвате неприятно чувство, седнете и затворете очи. Оставете отрицателното чувство да ви обхване напълно. Опитайте се да разберете какво ви подсказва то.

Ще се изненадате, когато в съзнанието ви изникнат конкретни образи на хора, които искат да ви попречат. Няма нужда да сте екстрасенс, за да получите подобно откровение. Достатъчно е за момент да изключите рационалността си и да се оставите на шестото си чувство, което рядко лъже.

След това действайте смело, защото вече знаете от кого и от какво да се пазите, казва психоложката.

Най-тежко е, когато човек разпознае не недоброжелател, а колега приятел, който спъва развитието му. Това не е рядко. Колегата може да е много симпатичен, но да ви дърпа назад с посредствеността си. Понеже сте близки, се влияете и не усещате как ставате по-малко старателни, по-неамбициозни, не се стремите да учите нещо и да се усъвършенствате.

Съветът на кариерните консултанти е да се отдалечите от такъв колега, защото той ви вреди.

Хората по принцип обичат статуквото и мразят промените. И се чувстват по-силни, когато още някой им прави компания в тези нагласи.

Правилното поведение е в професията да се стремите да се сближавате с хора, от които можете да учите. Дори да сте на еднакво ниво като познания и способности с колега не е практично. Много по-перспективно е да се сближите с някой, който ви дърпа напред.

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