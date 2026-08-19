Пулев обеща силна икономика и нови работни места пред КНСБ

Съвместни усилия за укрепване на индустрията и подкрепа за запазване и създаване на нови работни места. Те трябва да вървят едновременно със по-голяма конкурентоспособност на българските предприятия.

Върху това ще работят Александър Пулев и организациите на КНСБ от бранша, стана ясно на среща на вицепремиера с председателя на синдиката Пламен Димитров.

“Имаме амбициозна програма за преструктуриране на икономиката, насърчаване на инвестициитe с висока добавена стойност и създаване на висококачествени работни места, това е дългосрочен процес. Но реформите трябва да вървят ръка за ръка със защитата на работещите”, заяви Пулев.

Заради загуба на работни места в индустрията през последните години било договорено създаване на механизми за ранно наблюдение на рисковете за заетостта, преквалификацията и адаптиране на работниците при преструктуриране на предприятия.

Вицепремиерът подчерта, че държавата е осигурила значителен ресурс за подкрепа на енергоемките предприятия, за да запазят конкурентоспособността си и работните места - около 200 млн. евро за 2026 г.

“Тези средства са предназначени да стигнат бизнеса в условията на силен енергиен шок. Трябва да започнем с най-уязвимите индустрии”, подчерта Пулев. По думите му можем да бъдем силна социална държава, но чрез лостове, свързани с икономическото развитие.

“Ще има насърчителни мерки, ще има подкрепа от държавата само и единствено ако се създадат работни места и се плащат данъците в страната, за да може тези средства да се използват за разрастване на социалната база”, каза още той.

От КНСБ останали доволни от стъпките, които министерството на икономиката е предприело за разработване на Националната индустриална стратегия, която трябва да очертае визията, приоритетите и мерките за развитие на българската индустрия до 2035 г. в условия на преход към нисковъглеродна, ресурсоефективна и дигитализирана икономика.

Синдикатът подкрепил и решението да отпадне забраната за износ на горива, и осигуряването на дерогация за “Лукойл Нефтохим Бургас”.

