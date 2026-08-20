Нови договори за три участъка от "Хемус", ще я довършат 2031 г.

В Шумен министър Иван Шишков даде срок от година и половина за готови проекти за довършване на магистралата

За изграждането на магистрала “Хемус” след Велико Търново и свързването ѝ с вече готовата част между Шумен и Варна най-вероятно ще се стигне до разтрогване на сегашните инхаус договори за последните три участъка и обявяване на нови тръжни процедури. Това става ясно от изказване пред местната власт в Шумен във вторник на регионалният министър Иван Шишков. Тогава той участва в среща при областния управител с кметове от района в рамките на кампанията “Регионите говорят”.

Шишков изискал правен анализ за магистрала “Хемус” до края на август. “В момента, в който имаме готовност,

ще търсим вариант да прекратим старите договори

До година и половина ще се опитаме да има проекти и да започне строителството там”, заявил министърът, цитиран от пресцентъра на МРРБ. Министър Шишков говори с местни кметове в областната управа на Шумен.

Ако това стане, за първи път, откакто се заговори за инхаус договорите за “Хемус”, ще се стигне до разтрогване. Независимо от многобройните закани досега няколко различни кабинета не направиха нищо, за да ги прекратят по съдебен път. Става дума за лотовете 7, 8 и 9, които се забавиха най-много, и по които към момента нито има проекти, нито се прави нещо.

През 2019 г. държавната “Автомагистрали” сключи договори с множество пътни фирми за наем на техника, работна ръка и за доставка на материали на стойност над 1,5 млрд. лева за довършването на “Хемус”. Редица служебни кабинети повдигнаха въпроса за нередности при тази практика и дори дадоха договорите на прокуратурата, което поне засега не е довело до никакъв резултат. В същото време нито един кабинет оттогава досега не е изискал връщане на дадените авансово суми. Дори напротив – голяма част от тях бяха индексирани заради инфлацията.

Точно за последните лотове на “Хемус” обаче има искане от фирма изпълнител за разваляне на договора. През септември 2023 г. търговищката “Пътинженерингстрой-Т” заяви намерение да върне аванса. За това се разбра от блицконтрол на тогавашния регионален министър Андрей Цеков пред ресорната комисия в парламента.

Цеков заяви, че юристите са го посъветвали да не прави такова нещо, защото фирмата щяла да върне само чистата стойност на останалия аванс, но след това можела да претендира по съдебен път за пропуснати ползи.

Според одит на Сметната палата фирмата има договори за доставка на техника, работна ръка и материали за два от последните участъци на “Хемус” на обща стойност малко над 96 млн. лв. От тях авансово са ѝ преведени близо 55 млн. лв.

Затова най-вероятно

тя ще върне част от парите,

а МРРБ ще обяви обществена поръчка за този и близките лотове.

За лот 7 имаше проект, който обаче не беше предвидил нерегистрирано свлачище и се наложи да се прави нов.

За следващия лот 8 също имаше готов проект преди години, но от думите на министър Шишков в Шумен излиза, че ще се прави нов и трябва процедура по ОВОС. По думите му проектите ще са готови до година и половина и тогава ще започне изграждането им.

В управленската програма на “Прогресивна България” за изграждане на частта от магистрала “Хемус” до Велико Търново срокът е декември 2029 г., но за участъка след това е посочено, че строителството трябва да започне до декември 2028 г. При три години за строителството, ако не се случи нещо извънредно, това означава цялата магистрала да бъде довършена в края на 2031 г.