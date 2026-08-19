И роботите вече искат бакшиш

Роботите все по-често навлизат в ресторанти и барове, но с тях идва и нов въпрос – трябва ли клиентите да им оставят бакшиш?

Практиката набира популярност в САЩ, въпреки че не е ясно кой всъщност получава парите и дали те отиват при хората, които обслужват клиентите. Машините протягат дигиталните си длани.

Журналист на Би Би Си разказва в своя пубхликация за преживяване в бар, наречен The Tipsy Robot ("Подпийналият робот"). Атракцията му се сторила доста кичозна: две роботизирани ръце, които приготвят коктейли автоматично.

Натиснал „маргарита" на един екран и видял как роботите се задвижили. Смесили текила с лайм и трипъл сек, въртели се излишно за допълнителен ефект и накрая се поклонили, за да поднесат чашата. "Това вероятно щеше да ме впечатли преди 20 години. Днес вече е почти клише", отбелязва Томас Джърман.

Напитката струвала 17 долара, но имало и допълнителна такса: 10% „такса за обслужване". Tipsy искал бакшиш.

Джърман разказва, че не за първи път изпада вподобна ситуация. Подобен робот бариста в Artly Coffee в Ню Йорк също мум поискал бакшиш. На международното летище „Нюарк Либърти" машина за самообслужване му предложила да оставя бакшиш за бутилка вода от необслужван павилион. В Портланд, Орегон, в ресторанта Top Burmese човек приел поръчката му, но робот сервитьор донесъл вечерята.

"На човешкия сервитьор с удоволствие оставих 20% бакшиш, но в останалите случаи се поколебах. Правилата за бакшишите сякаш се изпаряват, когато роботите протегнат дигиталните си длани, а често не е ясно кой прибира парите" пише Джърман.

Но това ли е новото нормално или просто временна роботизирана треска? Отговорът може да зависи от това какво решите да направите с портфейла си.

Представители на The Tipsy Robot и Artly Coffee заявяват, че всичките бакшиши се разпределят между човешкия персонал и компаниите не получават нищо. Artly дори е изключила опциите за бакшиш. Но това може да са изключения. Всъщност някои експерти казват, че роботизираните бакшиши може да са част от по-широк опит да се изстискат повече пари както от работниците, така и от клиентите.

„Имаме всички основания да смятаме, че някои недобросъвестни работодатели прибират бакшишите, дадени на роботите", казва Холона Окс, доцент по политически науки в университета „Лихай" в САЩ и съавтор на книгата Gratuity. „Критичният въпрос е кой има полза и кой плаща цената", казва Окс.

От началото на пандемията хората са подканяни да оставят бакшиши на повече места от всякога, често чрез системи за дигитално плащане

Потребителите се оплакват от „емоционално изнудване", тъй като предложените проценти за бакшиш непрекъснато се увеличават. И докато някои се присмиват на „излязлата извън контрол" американска култура на бакшишите, тя се разпространява по целия свят.

Променящите се норми са особено спорен въпрос в САЩ, където бакшишите позволяват на компаниите да плащат на служителите по-ниска основна заплата. Федералната минимална заплата в САЩ е 7,25 долара на час, но за служителите, които получават бакшиши, тя пада до едва 2,13 долара.

Когато оставяте бакшиш на работник в САЩ, законът забранява на компаниите, собствениците и ръководителите да прибират част от него. Но когато давате бакшиш на машина, може да има законова вратичка.

„Не е установен правен стандарт за това кой притежава бакшишите, дадени на роботи", казва Окс.

Администрацията на Доналд Тръмп затрудни служителите да предявяват искове, свързани с проблеми с бакшишите, а работниците може да предпочетат да запазят историите си в тайна от страх от ответни действия. „Така че ако работодателите прибират бакшишите, дадени на роботите, засега няма много начини да разберем", казва тя.

През голяма част от времето можете да видите хората, които работят в кухнята или зад бара, но бакшишът може съвсем спокойно да отива при корпорацията

, казва още тя. Това не означава, че автоматизацията непременно е лоша за служителите в сферата на услугите. Новаторският ефект на роботите е целият смисъл на места като Tipsy Robot и Artly Coffee, така че хората, които работят заедно с машините, вероятно не биха имали тези работни места в противен случай.

От Artly казват, че решението им да изключат подканите за бакшиш и да увеличат заплатите на служителите отчасти е било реакция на оплакванията на клиентите. На някои места вече има физически кутии за бакшиши, но 100% от оставените пари продължават да отиват при човешкия персонал, казва Абигейл Смадърс, директор „Съдържание" в Artly. „Не вярваме в автоматизацията заради спестяването на разходи за сметка на хората."

В индустрията на услугите има недостиг на работна ръка и роботите могат да помагат, без да изместват хората, смята Смадърс.

Тя обаче признава, че изкуственият интелект се внедрява и на места, където няма място за него

„Но в крайна сметка именно там се крие проблемът. Тази технология не е присъщо зла. Моралът ѝ зависи от намерението и начина, по който се използва", казва тя. „Ние правим всичко възможно да създаваме технологиите с ясна цел, да действаме почтено и да гарантираме, че бъдещето на тази технология ще е от полза за мнозина, а не само за малцина", добавя тя.

Катерина Березина, доцент, която изследва технологиите в хотелиерството и ресторантьорството в Университета на Мисисипи, смята, че индустрията заслужава повече признание. „Не мисля, че е справедливо да приемаме, че това е просто опит на компаниите да печелят пари на всяка цена", казва тя.

„Бакшишът или таксата за обслужване може просто да покрива необходимия труд или актуализациите, от които роботът се нуждае." По думите ѝ бакшишът е норма в тази индустрия и компаниите работят в рамките на пазарните ограничения.

От друга страна, организации като One Fair Wage твърдят, че роботите са просто опит да се запазят ниските заплати, което според тях е истинската причина за недостига на работници в ресторантьорството. Какъвто и да е балансът между тези фактори, експертите са единодушни, че бъдещето зависи от начина, по който вие и останалите клиенти ще реагирате на експериментите, които наблюдаваме сега.

Помислете за основните причини, поради които оставяме бакшиш

, казва Майкъл Лин, почетен професор в университета „Корнел" в САЩ и автор на книгата The Psychology of Tipping. Често даваме бакшиш, за да възнаградим доброто обслужване или по алтруистични причини – за да компенсираме ниските заплати. Лин посочва и въпроса за статуса и одобрението: „Ако не оставя бакшиш, те ще ме намразят". С други думи, чувстваме се задължени.

„Почти нищо от това не се отнася за роботите, така че очевидно няма причина да им оставяме бакшиш", казва Лин. Въпреки това хората може да го правят. В едно проучване само около 11% от участниците заявили, че биха оставили бакшиш на робот барман. „Но хората, които действително са имали опит с роботи бармани, са били много по-склонни да оставят бакшиш в сравнение с останалите", казва Березина, съавтор на изследването.

И макар повечето хора да заявили, че не биха оставили бакшиш на робот, около 42% променили мнението си, когато разбрали, че парите ще отидат при човешки служители.