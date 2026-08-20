След 3 години сложно строителство новата промишлена зона на Бургас вече работи

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Опровергахме песимистите, каза кметът Димитър Николов

Логистичният парк е важен за икономиката на региона, заяви Емилия Тодорова, шеф на компанията "Индустриални зони"

Още една промишлена зона в Бургас е готова да посреща инвеститори. Това е новият индустриален парк край кв. "Меден рудник", разположен на 600 дка, чието изграждане окончателно приключи.

"Тук преди 3 години беше блато. Една година го запълвахме, една година чакахме земята да слегне и направихме още един пласт. След това дойдоха машините, а на 1 октомври влезе техника да изгражда цялата инфраструктура. На 30 юни бяхме готови.

За 9 месеца двете строителни компании свършиха наистина много сериозна, сложна и тежка строителна дейност и им благодаря. Благодаря на всички институции, които помогнаха – на министерството, ръководството на Националната компания "Индустриални зони", областната управа на Бургас, ВиК, EVN, РИОСВ и РЗИ. Опровергахме всички песимисти", каза кметът Димитър Николов при откриването на индустриалния парк. Кметът Димитър Николов

И разказа какво е представлявала преди ул. "Търговска", която сега е напълно преобразена.

"Беше най-лошо урбанизираната улица в Бургас. В момента там функционират 24 компании, които всеки ден се жалваха, че минават през дупки", допълни Николов и призова инвеститорите да стъпят в новата промишлена зона.

"За нас е важно да подкрепяме развитието на индустриалната инфраструктура и инвестиционния потенциал в България. Реализацията на този проект е важна не само за "Индустриален и логистичен парк - Бургас", но и за развитието на икономиката на региона и страната.

Изградената инфраструктура създава предпоставки за привличане на нови инвеститори, разширяване на съществуващия бизнес, създаване на сериозни възможности за икономически растеж и заетост.

Ще продължим съвместната работа с местната власт и бизнеса, защото това води до реални проекти", заяви Емилия Тодорова, изпълнителен директор на Националната компания "Индустриални зони". Емилия Тодорова

На церемонията присъстваха областният управител Дико Диков, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, зам.-кметовете Чанка Коралска и Станимир Апостолов, народни представители, общински съветници, представители на бизнеса и институциите.

Новата промишлена зона е близо до бургаските корабостроителници и пътната връзка към кв. "Меден рудник". За разлика от традиционните промишлени територии тази е проектирана така, че освен малки и средни предприятия да приема и по-големи, високотехнологични и екосъобразни производства.

Дължината на уличната мрежа в нея е над 5,35 км, изградени са над 3,6 км велоалеи, 4,7 км дъждовна канализация, 3,8 км канализация за отвеждане на битови отпадъчни води, 3,3 км водопроводна мрежа, канално-помпена станция и бетонов комплектен трансформаторен пост.

Новата техническа инфраструктура включва също и улично осветление, тръбна мрежа за силнотокови и слаботокови мрежи и видеонаблюдение.

Зоната вече е привлякла 8 компании - едната е в подготовка за усвояване на терените. Има проявен инвеститорски интерес към останалите 9 свободни парцела с площ от 11 до 75 дка, казаха от общината.

Една от големите ползи от проекта е цялостното обновяване на улица "Търговска"", която обслужва над 30 компании в района. Преди ремонта тя беше в изключително лошо състояние, а днес е превърната в основен транспортен и инфраструктурен коридор, осигуряващ връзката на индустриалната зона с един от основните градски булеварди - "Захари Стоянов".

Успоредно на ул. "Тодор Александров" е изградено и локално пътно платно с удобен достъп до кръговото кръстовище на изхода за Созопол.