След 3 години сложно строителство новата промишлена зона на Бургас вече работи

- Опровергахме песимистите, каза кметът Димитър Николов
- Логистичният парк е важен за икономиката на региона, заяви Емилия Тодорова, шеф на компанията "Индустриални зони"
Още една промишлена зона в Бургас е готова да посреща инвеститори. Това е новият индустриален парк край кв. "Меден рудник", разположен на 600 дка, чието изграждане окончателно приключи.
"Тук преди 3 години беше блато. Една година го запълвахме, една година чакахме земята да слегне и направихме още един пласт. След това дойдоха машините, а на 1 октомври влезе техника да изгражда цялата инфраструктура. На 30 юни бяхме готови.
За 9 месеца двете строителни компании свършиха наистина много сериозна, сложна и тежка строителна дейност и им благодаря. Благодаря на всички институции, които помогнаха – на министерството, ръководството на Националната компания "Индустриални зони", областната управа на Бургас, ВиК, EVN, РИОСВ и РЗИ. Опровергахме всички песимисти", каза кметът Димитър Николов при откриването на индустриалния парк.
И разказа какво е представлявала преди ул. "Търговска", която сега е напълно преобразена.
"Беше най-лошо урбанизираната улица в Бургас. В момента там функционират 24 компании, които всеки ден се жалваха, че минават през дупки", допълни Николов и призова инвеститорите да стъпят в новата промишлена зона.
"За нас е важно да подкрепяме развитието на индустриалната инфраструктура и инвестиционния потенциал в България. Реализацията на този проект е важна не само за "Индустриален и логистичен парк - Бургас", но и за развитието на икономиката на региона и страната.
Изградената инфраструктура създава предпоставки за привличане на нови инвеститори, разширяване на съществуващия бизнес, създаване на сериозни възможности за икономически растеж и заетост.
Ще продължим съвместната работа с местната власт и бизнеса, защото това води до реални проекти", заяви Емилия Тодорова, изпълнителен директор на Националната компания "Индустриални зони".
На церемонията присъстваха областният управител Дико Диков, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, зам.-кметовете Чанка Коралска и Станимир Апостолов, народни представители, общински съветници, представители на бизнеса и институциите.
Новата промишлена зона е близо до бургаските корабостроителници и пътната връзка към кв. "Меден рудник". За разлика от традиционните промишлени територии тази е проектирана така, че освен малки и средни предприятия да приема и по-големи, високотехнологични и екосъобразни производства.
Дължината на уличната мрежа в нея е над 5,35 км, изградени са над 3,6 км велоалеи, 4,7 км дъждовна канализация, 3,8 км канализация за отвеждане на битови отпадъчни води, 3,3 км водопроводна мрежа, канално-помпена станция и бетонов комплектен трансформаторен пост.
Новата техническа инфраструктура включва също и улично осветление, тръбна мрежа за силнотокови и слаботокови мрежи и видеонаблюдение.
Зоната вече е привлякла 8 компании - едната е в подготовка за усвояване на терените. Има проявен инвеститорски интерес към останалите 9 свободни парцела с площ от 11 до 75 дка, казаха от общината.
Една от големите ползи от проекта е цялостното обновяване на улица "Търговска"", която обслужва над 30 компании в района. Преди ремонта тя беше в изключително лошо състояние, а днес е превърната в основен транспортен и инфраструктурен коридор, осигуряващ връзката на индустриалната зона с един от основните градски булеварди - "Захари Стоянов".
Успоредно на ул. "Тодор Александров" е изградено и локално пътно платно с удобен достъп до кръговото кръстовище на изхода за Созопол.