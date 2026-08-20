Ще има повече полети до Варна и Бургас през 2027 г.

„Работим последователно за повече полети и по-добра въздушна свързаност. Целта ни е да използваме засиления интерес към България, за да увеличим туристопотока към Черноморието и да създадем условия за устойчив ръст през следващите сезони", заяви министърът на туризма Илин Димитров по време на среща с главния изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" Михаел Ройш. В разговора бяха обсъдени още увеличаването на въздушната свързаност през 2027 г. и предстоящата среща на висшето ръководство на TUI Group в България. Д-р Димитров подчерта, че Министерството на туризма вече е изпратило писма до авиокомпаниите Corendon и Condor, както и до ICC, и очаква конкретни потвърждения за планираните полети. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

Михаел Ройш посочи, че Fraport е готов да посрещне очаквания допълнителен трафик през следващата година и изрази увереност, че увеличаването на въздушния капацитет може да даде силен тласък както на Бургас, така и на българския туризъм като цяло.

В разговорите до момента туристическата авиокомпания Corendon планира нови връзки от Кьолн, Нюрнберг и Щутгарт към Варна и Бургас, а с германската ваканционна авиокомпания Condor се обсъждат около 15 500 места до Бургас от Франкфурт, Нюрнберг и Лайпциг. Предложенията на ICC предвиждат около 250 полета до двете морски летища, или приблизително 50 000 места. Министерството и Fraport обсъдиха и възможностите за съвместна маркетингова подкрепа на новите линии.

Предстоящото събитие на TUI Group в България на 24 и 25 септември също беше част от разговора. Очаква се страната ни да посрещне около 150 представители на висшето ръководство на компанията. „Това, че един от най-големите туроператори в Европа гледа дългосрочно към България и планира устойчиво присъствие в страната, е много добра новина. За нас е важно този интерес да бъде подкрепен с добра свързаност, стабилен капацитет и общи усилия за популяризирането на България като туристическа дестинация", заяви Михаел Ройш. В рамките на срещата беше отбелязано и уверението от страна на TUI, че не се предвижда намаляване на полетите от Белгия към България.