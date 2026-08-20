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Александър Пулев: Имаме огромен нереализиран потенциал с Индонезия

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СНИМКА: Пресцентър на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията

Предприемаме конкретни стъпки за диверсифициране на икономиката. Това е ясен национален приоритет и именно затова търсим нови възможности за икономическо и инвестиционно партньорство с държави от Азия, Близкия и Далечния изток.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с Н. Пр. г-жа Листиана Оперананта, посланик на Република Индонезия у нас. 

На нея беше подчертан значителният потенциал за задълбочаване на икономическите отношения между България и Индонезия. „Като най-голямата икономика в Югоизточна Азия, Индонезия е перспективен партньор за България за разширяване на търговските и инвестиционните връзки в региона", отбеляза Пулев.

Обсъдени бяха конкретни възможности за технологичен трансфер, инвестиции и съвместни производства. Фокусът е върху сектори с висока добавена стойност – високи технологии, космически и сателитни технологии, дронове и свързаните с тях услуги, логистика и индустрия. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

„Има много силен интерес от страна на Индонезия към технологичен трансфер, който да позволи на иновативни български компании да изградят производствена база в Индонезия", посочи министърът.

По думите му България и Индонезия имат възможност да надградят съществуващия диалог с конкретни инициативи за насърчаване на инвестициите и технологичните партньорства. „Страната ни ще продължи да работи за привличането на нови инвестиции и за създаването на условия българският бизнес да разширява присъствието си на перспективни международни пазари", допълни той.

Министър Пулев и посланикът на Индонезия у нас се обединиха около това, че задълбочаването на двустранното икономическо партньорство е възможност да се превърне съществуващият потенциал в конкретни инвестиции, производства и технологични партньорства.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията

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