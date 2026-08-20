Далавера с тока за ВиК оператори отива в прокуратурата

Схема, чрез която са източвани ВиК оператори у нас с договори за покупка на ток е предадена от регионалния министър Иван Шишков на прокуратурата. Това съобщи самият арх. Шишков на брифинг днес.

Става дума за договори, които държавните водни оператори са сключвали за доставка на ток, вместо да използват факта, че самата им шапка - държавният "Български ВиК холдинг", има собствено дружество - "ВиК Енерджи Груп", което е създадено специално за тази цел - да купува ток на изгодни цени и да им го продава, без да формира печалба за себе си.

Дружеството бе създадено през 2021 г. като съставна част от водния холдинг, защото по онова време ВиК операторите трябваше да излязат на енергийната борса и за много от тях цените на тока бяха непосилни.

По думите на министър Шишков дружеството е работило добре през първите две-три години, но от 2024 г. нататък в него са се настанили схеми, чрез които ВиК операторите са източвани. Още през 2024 г. ВиК Бургас е обявила обществена поръчка за доставка на ток за следващите 4 години, като собственото енергийно дружество на холдинга е дало най-изгодната оферта, но е предпочетено друго. Вследствие на това ВиК Бургас е плащало по-скъп ток. Същата схема е приложена и при ВиК операторите в Сливен, Добрич, Шумен и Хасково - същите, които са в най-лошо финансово състояние в момента и дължат общо 16 млн. евро за електроенергия.

Щетата от неизгодните договори е за близо 2 млн. евро. За много водни оператори особено тези в Североизточна България, които добиват водата чрез мощни помпи, цената на тока може да стигне до около 48-50% от себестойността на питейната вода.

Очаквайте подробности