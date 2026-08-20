Любовта към вкусния хляб не познава граници. Така стремежът към непрестанно развитие и усъвършенстване отвежда Любен Славов, технолог в пекарните на „Фантастико“ „Хляб за живот“, на специализирано обучение в Международно училище по пекарство във Франция. В рамките на пет дни Любен имаше възможност да се потопи в света на френската култура, да се запознае не само с техниките, които французите използват, но и да обмени знания с едни от най-добрите пекари в бранша. Училището е създадено след над 20-годишен опит в хлебната индустрия от Томас Тефри-Шамбеланд, биолог по образование и учител, специалист в приготвянето на хляб с квас. Днес обученията в учебното заведение се посещават от около 200 души всяка година.

Снимка: Личен архив

„Основната цел на обучението беше да се запознаем с начина на работа на френската школа, методиката, оборудването и технологията, по която те работят. Курсът беше воден от четирима преподаватели, които освен лектори са собственици и съсобственици на пекарни в района на Систерон“, разказва Любен Славов.

По време на курса при Бастиан, Фани, Фредерик и Кристоф той научава повече за различните видове брашна, методите за проследяване на ферментацията, както и за машините и оборудването, които са част от съвременното хлебопроизводство. Най-ценният урок за него обаче е възможността да наблюдава как французите организират работата в пекарните си и как всеки процес е внимателно планиран и структуриран.

Любен Славов, технолог в пекарните „Хляб за живот“ на „Фантастико“

„Научиха ни на изключително много неща, но най-полезно за мен беше да видя техния начин на работа и организацията зад всички процеси. Научих много нови рецепти - от класически френски багети до обогатени хлябове, дори с шоколад. Със сигурност в пекарните „Хляб за живот“ с времето ще предложим на нашите клиенти много нови неща“, споделя Любен.

Особено впечатление му правят думите на един от преподавателите по време на курса, който казва: „Няма такова нещо като любов към хляба, всичко е математика“. Макар това твърдение първоначално да го изненадва, то показва колко голямо значение отдават французите на точността и дисциплината във всеки етап от производството на печивата.

Освен знания и нови умения, престоят във Франция оставя и лични спомени. Един от тях е всекидневното пътуване до училището, което се оказва истинско приключение. „Оказа се предизвикателство да стигна до него дори с навигация, понеже самото то се намира далеч извън града, разположено е на поле, осеяно с пъстри цветя и невероятна гледка към Южните Алпи“, разказва Любен.

Подобни обучения са не просто възможност за придобиване на нови знания, а инвестиция в бъдещето на пекарните на „Фантастико“, убеден е технологът. „Това, което ме вдъхнови най-много по време на обучението е вниманието към детайлите. Показаха ни нагледно от каква важност е всяка една стъпка от процесите - от замесване до изпичане. Аз съм изключително благодарен за възможността да посетя Франция и да разбера повече за техния начин на работа и култура. Така можем да обогатим знанията си и да създадем още по-качествени и вкусни продукти за нашите клиенти“, посочва Любен.

Обучението във Франция е още една стъпка в развитието на пекарните „Хляб за живот“ и е част от убеждението на екипа, че стремежът към съвършенство се постига чрез непрекъснато учене, обмяна на опит и смелост да търсиш вдъхновение дори отвъд границите. Компанията продължава да инвестира, както в обучения за служителите си, така и в увеличаване на броя пекарни в супермаркетите от търговската верига, за да може „Хляб за живот“ да бъде по-близо до своите клиенти. „Фантастико“ вече има 10 пекарни, където се приготвят различни видове хляб и закуски, а процесът по подготовката се случва на място от замесването на тестото до изпичането на готовата продукция. През септември ще бъдат открити още две пекарни „Хляб за живот“ - в супермаркета в кв. „Овча купел“ на ул. „Любляна“ № 42А и в кв. „Гео Милев“ на ул. „Николай Коперник“ № 27.