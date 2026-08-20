През 2026 г. „Алл Брандс“ планира да достави на ритейлъра над 580 тона моркови и повече от 380 тона жълт лук

Русенското обединение на земеделски производители „Алл Брандс“ увеличи повече от два пъти доставките си на моркови, лук и зеле за Kaufland през 2025 г. Количествата нараснаха от близо 600 хил. кг/бр. продукция през 2024 г. до над 1,3 млн. кг/бр. през 2025 г. През настоящата година партньорството продължава, като договорените количества включват над 580 тона моркови и повече от 380 тона жълт лук.

През 2025 г. „Алл Брандс“ осигури над 25% от морковите, предлагани под собствената марка на Kaufland „Брей!“. За същия период веригата реализира общо над 3,6 млн. кг моркови, а през тази година планира ръст от 10%.

“Партньорството с Kaufland дойде като естествена крачка в нашето развитие. В началото беше сериозно предизвикателство, защото трябваше да се адаптираме към изискванията на ритейлъра. След това обаче този стандарт стана ежедневие за нас и това ни помогна да се развиваме доста успешно. Всяка година вдигаме по няколко пъти обемите, които реализираме и се получават нещата доста добре”, категоричен е основателят на Обединението - Даниел Петров.

Освен моркови Обединението доставя на Kaufland жълт лук и бяло зеле, част от които също се предлагат под собствената марка „Брей!“. Kaufland работи с него от 2024 г. в рамките на програмата си за договорно изкупуване. „Алл Брандс“ притежава сертификатите GLOBAL G.A.P. и GRASP, които удостоверяват прилагането на добри земеделски практики и условията на труд и е сигурна гаранция за качество.

Обединението е част от Програмата за договорно изкупуване, която Kaufland стартира през 2019 г. и позволява на земеделските производители да планират по-сигурно дейността си, а на веригата – да осигурява устойчиви количества българска продукция за своите клиенти. Партньорството създава условия за дългосрочно развитие на производителите и за по-широко присъствие на български плодове и зеленчуци в търговската мрежа. Към момента Kaufland работи с над 35 производители по програмата.

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